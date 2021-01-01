

مواصفات وسعر هاتف Coolpad Cool S مواصفات وسعر هاتف Coolpad Cool S

اليوم وبدون أي مقدمات قامت شركة Coolpad بإزاحة الستار رسميا عن أحدث هواتفها الذكية Cool S الذي يتميز بتصميم زجاج مزدوج مع 4 كاميرات في الخلف ومعالج Helio P60 ومواصفات أخرى رائعة، وكل هذا بسعر بسيط للغاية لا يتخطى الـ 195 دولارا أمريكيا. وفيما يلي سنتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Coolpad Cool S.



المواصفات الرئيسية للهاتف

الهاتف Cool S يأتي مع شاشة LCD حجمها 6.53 بوصة بدقة FHD +، ويتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio P60 مع ذاكرة داخلية كبيرة جدا بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام بالإضافة إلى أنه سيعمل بنظام Android 10 مع أحدث واجهة مستخدم من Cool UI.



يحتوي هذا الهاتف الجديد على كاميرا أمامية بدقة 25 ميجا بكسل و4 كاميرات في الجزء الخلفي بدقة 48 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل للكاميرا فائقة السرعة، وبدقة 5 ميجا بكسل للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، بالإضافة إلى ذلك يأتي Coolpad Cool S مع بطارية بسعة 5000 ملي أمبير ومستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب.

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سعر الهاتف Coolpad Cool Sالهاتف الجديد Cool S متوفر حاليا للشراء في نيبال (نتوقع وصوله إلى المزيد من الدول في وقت لاحق من هذا الشهر) بثلاثة ألوان مختلفة وهي الأسود والأزرق والأبيض، بسعر 193 دولارا أمريكيا ما يعادل 3028 جنيها مصريا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.