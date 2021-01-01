

صور جديدة تكشف تصميم هاتف هواوي Huawei P50 Pro المنتظر صور جديدة تكشف تصميم هاتف هواوي Huawei P50 Pro المنتظر

نشر موقع Huawei Central مجموعة من الصور، التي تكشف تصميم هاتف هواوي الرائد المنتظر “هواوي بي50 برو” Huawei P50 Pro، وهي الصور التي تم تخليقها بناء على المعلومات والتسريبات المتوفرة حول الهاتف.



وبحسب الصور فإن هاتف هواوي P50 Pro سيصدر بشاشة كبيرة منحنية من الجانبين، بقياس 6,6 بوصة، تتضمن ثقبا في منتصف الجزء العلوي من الشاشة يحتوي على الكاميرا الأمامية.



وفي الجانب الأيمن من هاتف هواوي P50 Pro، بحسب التسريبات المتاحة حتى الآن، ستوجد أزرار التحكم في الصوت ومفتاح التشغيل، كما يحتوي الهاتف من الأسفل على منفذ USB-C وفتحة بطاقة SIM ومكبرات الصوت.

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ويعتقد أن هاتف هواوي Huawei P50 Pro سيقدم كاميرا خلفية رباعية العدسات، تشتمل على كاميرا بيريسكوب للتكبير البصري، كما يتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في شهر فبراير القادم.