نشرت تسريبات مصورة لهاتف جديد من نوكيا Nokia، وهو الهاتف الذي سيخلف هاتف نوكيا Nokia 6.2، والذي يعتقد أن يحمل اسم Nokia 6.3 أو Nokia 6.4.
وبحسب التسريبات، والصور التي تم تخليقها بناء عليها، فسوف يقدم الهاتف المرتقب من نوكيا مستشعرا للبصمة على جانب الهاتف، فوق زر الطاقة، في حين كان مستشعر البصمة في هاتف Nokia 6.2 في ظهر الهاتف.
وتكشف الصور أن هاتف Nokia 6.3/6.4 سيحتوي على نتوء (نوتش) بشكل قطرة الماء أعلى الشاشة، والذي سيحتوي على الكاميرا الأمامية، مع منفذ تقليدي لسماعة الرأس، مع كاميرا خلفية في تصميم دائري يحتوي على 4 عدسات، من بينها مستشعر ماكرو.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تسريبات مصورة تكشف تصميم ومواصفات هاتف جديد من نوكيا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق