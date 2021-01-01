تسريبات مصورة تكشف تصميم ومواصفات هاتف جديد من نوكيا

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تسريبات مصورة تكشف تصميم ومواصفات هاتف جديد من نوكيا


نشرت تسريبات مصورة لهاتف جديد من نوكيا Nokia، وهو الهاتف الذي سيخلف هاتف نوكيا Nokia 6.2، والذي يعتقد أن يحمل اسم Nokia 6.3 أو Nokia 6.4.

وبحسب التسريبات، والصور التي تم تخليقها بناء عليها، فسوف يقدم الهاتف المرتقب من نوكيا مستشعرا للبصمة على جانب الهاتف، فوق زر الطاقة، في حين كان مستشعر البصمة في هاتف Nokia 6.2 في ظهر الهاتف.

وتكشف الصور أن هاتف Nokia 6.3/6.4 سيحتوي على نتوء (نوتش) بشكل قطرة الماء أعلى الشاشة، والذي سيحتوي على الكاميرا الأمامية، مع منفذ تقليدي لسماعة الرأس، مع كاميرا خلفية في تصميم دائري يحتوي على 4 عدسات، من بينها مستشعر ماكرو.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف قبل شهر أبريل القادم، كما يتوقع أن يبلغ سعره 249 يورو تقريبا (4,800 جنيها مصريا تقريبا).

المصدر: مشبك

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