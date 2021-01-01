آبل تصلح شاشة آيفون 11 التي لا تستجيب للمس مجاناً

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آبل تصلح شاشة آيفون 11 التي لا تستجيب للمس مجاناً

أعلنت شركة آبل عن حملة صيانة مجانية تشمل بعض هواتف آيفون 11 التي تعاني من عدم استجابة شاشاتها للمس حيث ستقدم لها إصلاح مجاني في حال انطبقت عليها الشروط.

لم تذكر الشركة عن عدد الهواتف المتضررة، لكنها أكدت أنها نسبة ضئيلة من الهواتف التي تم تصنيعها ما بين نوفمبر 2011 و مايو 2020.

إن كان لديك هاتف آيفون 11 حصراً – وليس آيفون 11 برو أو 11 برو ماكس – وتريد التحقق إن كان يشمله الإصلاح المجاني أم لا، هناك صفحة رسمية من آبل يمكنك إدخال الرقم التسلسلي لهاتفك فيه وبعدها تعرف حالته.

في حال كان هاتفك من الهواتف المتضررة، يمكنك الحصول على الإصلاح عبر وكلاء آبل ومزودي الخدمات المرخصين من قبلها، أو متاجر آبل الرسمية، أو مراكز الإصلاح المعتمدة من قبلها.

وتشترط الشركة أن الصيانة المجانية لهذا الخلل تغطي فترة عامين بعد شراء الهاتف فقط. ولو كان هاتفك يشمله الإصلاح المجاني وسبق لك أن أصلحته فإنها سترد لك تكاليف الإصلاح.

هذه ليست المرة الأولى التي تقدم صيانة وإصلاح مجاني لهواتف آيفون نتيجة خلل تصنيعي.

المصدر: عالم التقنيه

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