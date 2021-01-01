أعلنت شركة آبل عن حملة صيانة مجانية تشمل بعض هواتف آيفون 11 التي تعاني من عدم استجابة شاشاتها للمس حيث ستقدم لها إصلاح مجاني في حال انطبقت عليها الشروط.
لم تذكر الشركة عن عدد الهواتف المتضررة، لكنها أكدت أنها نسبة ضئيلة من الهواتف التي تم تصنيعها ما بين نوفمبر 2011 و مايو 2020.
إن كان لديك هاتف آيفون 11 حصراً – وليس آيفون 11 برو أو 11 برو ماكس – وتريد التحقق إن كان يشمله الإصلاح المجاني أم لا، هناك صفحة رسمية من آبل يمكنك إدخال الرقم التسلسلي لهاتفك فيه وبعدها تعرف حالته.
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التعليقات على آبل تصلح شاشة آيفون 11 التي لا تستجيب للمس مجاناً
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