مع بداية العام الجديد 2021 ازادت وتيرة التسريبات حول الآيفون القادم المفترض أن يحمل اسم آيفون 13 حيث جاء أخرها بالحديث عن آيفون أنحف مع نتوء “نوتش” أصغر من سلفه.
فوفقًا للمدونة اليابانية MacOtakara ستأتي نسختي آيفون 13 برو بشاشة OLED من شركة سامسونج مع معدل تحديث 120 هيرتز مع تصميم آيفون 12 بالحواف الجديدة؛ إلا أنه سيكون أنحف بحوالي 0.26 مم من النسخة الحالية كما أن النتوء سيكون أصغر بفضل تغير موقع المستشعر المتواجد أعلى الشاشة.
كما سيطرأ تغيير على مربع الكاميرا الخلفية عبر تنحيفه وكذلك تصغير حجمه بشكل طفيف مع إضافة طبقة زجاجية تغطي كافة العدسات لتبدو وكأنها عدسة واحدة في تصميم مغاير عما هو متوفر اليوم في الآيفون.
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التعليقات على آيفون 13 سيحمل تصميم آيفون 12 ذاته لكنه أنحف مع نتوء شاشة أصغر “تقرير”
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