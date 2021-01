سعر ومواصفات Motorola Moto G9 Plus سعر ومواصفات Motorola Moto G9 Plus

بعد سلسلة هواتف Moto G8 قامت شركة موتورولا بالإعلان عن الجيل الجديد من سلسلة الـ G‑series وهي Moto G9 التي تضم أكثر من هاتف من ضمنهم الهاتف Moto G9 Plus الذي يأتي مع مواصفات متوسطة المدى حيث يقدم أداء جيدا ويأتي مع شاشة دقيقة ومشرقة وعمر البطارية ممتاز بالإضافة إلى 4 كاميرات قابلة للاستخدام بشكل عام، الجانب السلبي الوحيد لهذا الهاتف هو حجمه الكلي والذي قد يمثل مشكلة بالنسبة لبعض الأشخاص وقد يكون ميزة للبعض الآخر. وخلال السطور القادمة سنتعرف على المواصفات الكاملة للهاتف Motorola Moto G9 Plus مع السعر والمميزات والعيوب.



المواصفات الرئيسية للهاتف Moto G9 Plus

تاريخ التصنيع: تم الإعلان عن Motorola Moto G9 Plus يوم 7 سبتمبر من عام 2020 الماضي وتم إطلاقه بشكل رسمي في نفس اليوم.



الشبكة: هذا الهاتف يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

أبعاد الهاتف: يأتي هاتف موتو G9 بلس بأبعاد الارتفاع 170 × العرض 78.1 وبسمك 9.7 ملم، ويزن حوالي 223 جراما.الشاشة: يأتي هذا الهاتف مع شاشة LTPS IPS LCD حجمها 6.81 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل.الكاميرا الخلفية: Motorola Moto G9 Plus يضم 4 كاميرات في الواجهة الخلفية، الكاميرا الرئيسية دقتها 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وكاميراتين بدقة 2 ميجا بكسل واحدة عبارة عن كاميرا ماكرو والأخرى هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، كما أنه يضم فلاش ليد ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنه يدعم خاصية panorama وHDR.الكاميرا الأمامية: يحتوي هذا الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p كما أنها تدعم خاصية HDR.المعالج: معالج الهاتف Moto G9 Plus ثماني النواة ويأتي من فئة Qualcomm Snapdragon 730G المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Adreno 618.نظام التشغيل: هذا الهاتف يعمل بنظام Android 10 مع واجهة موتورولا الأحدث.الذاكرة: هذا الهاتف Motorola Moto G9 Plus يضم ذاكرة وصول عشوائية بسعة 4 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع من خلال عبر microSD (يستخدم منفذ شريحة الاتصال الثانية).البطارية: هذا الهاتف يحتوي على بطارية كبيرة بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30 واط؛ والبطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة.المستشعرات: يحتوي هذا الهاتف على مستشعر بصمات الأصابع مدمج في زر الباور ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه ويدعم أيضا التسارع والتقارب والضوء والبوصلة والبارومتر والجيروسكوب.مميزات الهاتفيدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ويدعم أيضا مكبر الصوت.المعالج يقدم أداء جيدا في المهام اليومية وتشغيل الألعاب الثقيلة.بطارية كبيرة تدوم لفترة طويلة ويتم شحنها خلال وقت قصير بفضل تقنية الشحن السريع 30 واط.أداء الكاميرات الخلفية ممتاز للغاية وتدعم التصوير بدقة 4K.دقة الشاشة جيدة وتقدم أداء رائعا ولكن كنا نطمح أن تأتي من نوع AMOLED.عيوب موتو G9 بلسسعة الذاكرة العشوائية (الرام) صغيرة مقارنة بالمنافسين.حجم الهاتف كبير ووزنه ثقيل نوعا ما يصعب التحكم به بيد واحدة.الكاميرا الأمامية لا تقدم أفضل أداء في هذه الفئة السعرية.لا يدعم تشغيل ذاكرة تخزين خارجية (كارت ميموري) وشريحتي اتصال في نفس الوقت.الشاشة لا يوجد عليها أي طبقة حماية.سعر الهاتف Motorola Moto G9 Plusالهاتف Moto G9 Plus يباع بسعر يبلغ حوالي 299 دولارا أمريكيا ما يعادل 4700 جنيه مصري.