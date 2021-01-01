

سعر ومواصفات هاتف vivo S7e 5G سعر ومواصفات هاتف vivo S7e 5G

في نفس اليوم الذي أعلنت فيه شركة أوبو عن الهاتف K7x 5G قامت شركة فيفو هي الأخرى بإزاحة الستار عن إصدار جديد من الهاتف Vivo S7 يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويعرف باسم vivo S7e 5G ويأتي مع مواصفات متقاربة مع اختلاف بسيط على مستوى التصميم وشكل الكاميرات. وخلال السطور القادمة سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف vivo S7e 5G.



مواصفات الهاتف vivo S7e 5G

تاريخ التصنيع: تم الإعلان عن الهاتف يوم 4 نوفمبر 2020 وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق يوم 20 من نفس الشهر.



الشبكة: يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: يأتي vivo S7e 5G بأبعاد الارتفاع 161 × العرض 74 وبسمك 7.7 ملم، وبوزن خفيف جدا يبلغ حوالي 171.7 جرام.الشاشة: شاشة هذا الهاتف بشكل النوتش من نوع AMOLED حجمها 6.44 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل.المعالج: يتم تشغيل الهاتف vivo S7e 5G بمعالج ثماني النواة من فئة Dimensity 720 المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس مع معالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC3.نظام التشغيل: هذا الهاتف يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم Funtouch 10.5 (مؤهل للحصول على تحديث Android 11).الذاكرة: يحتوي S7e 5G على ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت غير قابلة للاتساع.الكاميرا الخلفية: هذا الهاتف يأتي مع 3 كاميرات في الخلف، بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع والكاميرا الثالثة هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.4، والهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنه يدعم خاصية التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران EIS وpanorama وHDR.الكاميرا الأمامية: الهاتف vivo S7e 5G يضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنها تدعم خاصية HDR.البطارية: وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 4100 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط؛ والبطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في الشاشة ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه كما يدعم مجموعة من المستشعرات الأخرى التي تشمل التسارع والتقارب والبوصلة والدوران والبارومتر والجيروسكوب.مميزات الهاتفمعالج رائع جدا ويعمل بشكل ممتاز في إجراء المهام اليومية الثقيلة وتشغيل ألعاب الفيديو ذات الجودة العالية.يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K ويدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران.يتم شحن الهاتف خلال فترة قصيرة بفضل تقنية الشحن السريع التي تأتي بقوة 33 واط.دقة الشاشة عالية جدا وتعمل بشكل جيد تحت ضوء الشمس.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ويدعم أيضا مكبر الصوت.أداء الكاميرات الخلفية والأمامية رائع جدا في التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات.عيوب الهاتفلا يدعم تركيب ذاكرة تخزين خارجية MicroSD.لا يدعم الراديو Fm كم أنه لا يدعم خاصية NFC.البصمة لا تقدم تجربة سريعة ولكنها ما زالت تقدم أداء مقبولا.سعر الهاتف مرتفع نسبيا.سعر vivo S7e 5Gسعر الهاتف vivo S7e 5G يبلغ حوالي 430 دولارا أمريكيا ما يعادل 6750 جنيها مصريا للنسخة الوحيدة المتوفرة والتي تضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.