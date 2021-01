استعراض هواتف موتورولا Moto one Fusion و Moto G 5G Plus استعراض هواتف موتورولا Moto one Fusion و Moto G 5G Plus

يعتبر هاتف Moto one Fusion من الهواتف الاقتصادية وتم إطلاقه بالأسواق السعودية بشهر أغسطس الماضي، أما Moto G 5G Plus يعتبر من الهواتف المتوسطة، ويتميز بدعمه لشبكات الجيل الخامس وتم إطلاقه بالأسواق السعودية في شهر أكتوبر الحالي.



هاتف Moto one Fusion يأتي بغطاء خلفي بلاستيكي يتوسطه مستشعر بصمة بشعار موتورولا وأربع كاميرات بشكل طولي، ومن الأمام شاشة قياس 6.5 بوصة من نوع LCD بدقة 720 في 1600 بكسل وبكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل على شكل القطرة.



ويأتي بإطار يحوي على أزرار رفع وخفض الصوت وزر التشغيل وزر مخصص لمساعد قوقل ومنفذ صوت 3.5 mm ومنفذ شحن USB-C ومدخل للشريحتين أو شريحة وذاكرة خارجية.

وكمواصفات داخلية يأتي بمعالج SnapDragon 710 وبذاكرة داخلية 128GB وذاكرة عشوائية 4GB ويدعم الهاتف بلوتوث 5 وراديو FM.هاتف موتورولا Moto G 5G Plusأما هاتف Moto G 5G Plus فهي يأتي أيضاً بغطاء خلفي بلاستيكي وأربع كاميرات داخل إطار مربع وبصمة جانبية في اطار الهاتف، ومن الأمام شاشة قياس 6,7 بوصة من نوع LCD بدقة 1080 في 2520 بكسل وبمعدل تحديث يصل 90 هرتز وتدعم HDR10 وبكامرتين على الشاشة الأولى 16 ميجابكسل والثانية 8 ميجابكسل بزاوية عريضة.ويأتي بإطار يحوي على أزرار رفع وخفض الصوت وزر التشغيل وزر مخصص لمساعد جوجل ومنفذ صوت 3.5 mm ومنفذ شحن USB-C ومدخل للشريحتين أو شريحة وذاكرة خارجية.وكمواصفات داخلية يأتي بمعالج SnapDragon 765 وبذاكرة داخلية 128GB وذاكرة عشوائية 8GB يدعم الهاتف NFC وبلوتوث 5.1 وراديو FM.استعراض هواتف موتورولا Moto one Fusion و Moto G 5G Plusالكاميرايشترك الهاتفان في الكاميرات الخلفية بنفس المواصفات، فهي تأتي بعدسة رئيسية 48 ميجابكسل عريضة وبفتحة عدسة 1.7 والثانية 8 ميجابكسل واسعة جداً 118 درجة وبفتحة عدسة 2.2 والثالثة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل والرابعة للعمق بدقة 2 ميجابكسل.ويتميز هاتف Moto G 5G Plus بوجود مثبت الكتروني EIS للحصول على صور أقل اهتزاز.يوفر الهاتفان عدة أوضاع للتصوير مثل الماكرو والعدسة الواسعة والتصوير الليلي وهذه بعض نتائج التصوير من الهاتفين:استعراض هواتف موتورولا Moto one Fusion و Moto G 5G Plusالبطاريةومن أبرز نقاط القوة في الهاتفين هي البطارية الضخمة التي تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وتكفي ليومين عمل حسب الاستخدام المتوسط، كما يدعم هاتف Moto G 5GPlus الشحن السريع بقدرة 20W.النظاميدعم هاتفا موتورولا نظام أندرويد 10 مع واجهة MyUX القريبة بشكل كبير من الواجهة الخام مع بعض التحسينات والادوات الخاصة للمستخدمين مثل طريقة تصوير الشاشة بثلاث أصابع وكذلك وجود مركز مخصص للألعاب يمنع التنبيهات أثناء اللعب ويزيد من قدرة الهاتف اثناء اللعب وكذلك الاختصارات السريعة بلمس البصمة مرتين لظهور الاختصارات المتوفرة في هاتف Moto G 5GPlus فقط.