رصد هاتف Redmi Note 10 Pro، القادم من شاومي ضمن قوائم هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC، بعد ظهور الإصدار العادي من هاتف علامة ريدمي التجارية المرتقب Redmi Note 10، خلال الأسابيع الماضية على قوائم TENAA.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أكدت تفاصيل القائمة أن الهاتف الذي يحمل الجهاز رقم طراز M2101K6G، سيدعم شبكات الجيل الرابع 4G، كما سيقدم الهاتف دعما لتقنية الواي فاي Wi-Fi بتردد مزدوج، بالإضافة إلى تقنية NFC، والبلوتوث، وسيتم تشغيل الجهاز بواسطة واجهة المستخدم MIUI 12.
وسيعمل هاتف Redmi Note 10 Pro، بواسطة معالج ثماني النوأة من نوع Snapdragon 732G، وسيحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5050 مللى أمبير في الساعة.
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التعليقات على تسريب مواصفات هاتف شاومي المرتقب Redmi Note 10 Pro
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