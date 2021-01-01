كشفت تسريبات أسعار هواتف Galaxy S21 التى ستصدرها شكة سامسونج خلال أيام، بعد أن أعلنت رسميا عن إطلاقها فى 14 يناير المقبل حيث ستكون عبارة عن 3 هواتف هى : Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra .
وبحسب موقع Tom's Guide فإن أسعار الهواتف قد تم تسريبها عن طريق الخطأ من على موقع بلجيكى لبيع الهواتف الذكية، حيث جاء سعر هاتف Galaxy S21 بحوالى 849 يورو أى مايعادل282 . 16 ألف جنيه مصرى، وبلغ هاتف Galaxy S21 Plus بسعر 1049 يورو أى مايعادل 118 . 20 ألف جنيه مصرى وذلك لأكبر نسخة.
كما جاء هاتف Galaxy S21 Ultra بسعر 1399 يورو أى مايعادل جنيه 831 .26 ألف مصرى وذلك لأكبر نسخة ، كما كشفت التسريبات أن سعر هواتف Galaxy S21 سيكون أرخص من هواتف Galaxy S20 التى صدرت فى بداية العام الماضى، حيث كانت الهواتف صدرت بسعر أعلى بحوالى 100 دولار أمريكى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أرخص من Galaxy S20 .. تسريبات تكشف أسعار هواتف Galaxy S21
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق