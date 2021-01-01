

تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد OPPO Reno5 Pro 5G تعرف على سعر ومواصفات هاتف أوبو الجديد OPPO Reno5 Pro 5G

أطلقت شركة أوبو رسميا سلسلة هواتف Oppo Reno5 الجديدة بالكامل في الخارج، والتي تضم ثلاثة إصدارت هي Reno5 و Reno5 Pro و Reno5 Pro+، والتي تقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وبعد عدة أيام كشفت عملاقة التقنية الصينية عن إصدار جديدا يدعم شبكات الجيل الرابع 4G لتناسب الأسواق لا تتوفر بها جيل الشبكات الأحدث.



وفيما يلي نستعرض إليك مواصفات وسعر هاتف Oppo Reno5 Pro 5G:



مواصفات Oppo Reno5 Pro 5G

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وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Oppo Reno5 Pro 5G، بشاشة منحنية من الجانبين بحجم أكبر بقياس 6.55 بوصة، من نوع OLED، بدقة 2,400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتزا في الثانية، تمتاز بمستوى سطوع أعلى وقدره 500 شمعة، مقارنة بمستوى 430 شمعة.ويحتوي هاتف Reno5 Pro 5G، على بطارية بقوة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0، بقدرة 65 وات يتم شحنها عبر منفذ USB-C، كما يدعم الشحن العكسي بقدرة 18 وات، ويمتاز الهاتف بتقديم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.ويقدم هاتف Oppo Reno5 Pro 5G، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.7 لتثبيت الصورة الإلكترونية (EIS)، وكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وكاميرتين ثالثة ورابعة بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما مع فتحة عدسة f/2.4، تقوم بتسجيل الفيديو بمعدل 30 إطارًا في الثانية عند التصوير بدقة 4K.وذلك إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، ويمكن استخدامها كبديل لقارئ بصمات الأصابع الذي يأتي تحت الشاشة.سعر اوبو رينو 5 برويتوفر هاتف اوبو رينو 5 برو مقابل سعر حوالي 528 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 8299 جنيها مصريا).