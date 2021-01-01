تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق أحدث هواتفها الذكية في الأسواق الهندية غدا الموافق 7 يناير، وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد كشفت النقاب رسميا عن هاتف Galaxy M02s في نيبال خلال الأيام الماضية.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف Galaxy M02s ببطاريته الكبيرة وبسعر مناسب، حيث سيتم إطلاقه في الهند بسعر يعادل 136 دولار أمريكيا (أي ما يعادل 2,135 جنيها مصريا).
وسيأتي هاتف Galaxy M02s، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 1560×720 بكسل ونتوتش أعلى الشاشة على شكل قطرة ماء تشير إليه الشركة باسم Infinity-V، والتي تأتي بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy M02s قبل إطلاقه رسميا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق