تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy M02s قبل إطلاقه رسميا

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تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy M02s قبل إطلاقه رسميا

تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق أحدث هواتفها الذكية في الأسواق الهندية غدا الموافق 7 يناير، وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد كشفت النقاب رسميا عن هاتف Galaxy M02s في نيبال خلال الأيام الماضية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف Galaxy M02s ببطاريته الكبيرة وبسعر مناسب، حيث سيتم إطلاقه في الهند بسعر يعادل 136 دولار أمريكيا (أي ما يعادل 2,135 جنيها مصريا).

وسيأتي هاتف Galaxy M02s، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 1560×720 بكسل ونتوتش أعلى الشاشة على شكل قطرة ماء تشير إليه الشركة باسم Infinity-V، والتي تأتي بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.

ويعمل هاتف Galaxy M02s، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 450، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD حتى 512 جيجابايت.

ويقدم هاتف Galaxy M02s، كاميرا خلفية ثلاثية العدسة الرئيسية منها تأتي بدقة بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Galaxy M02s، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OneUI المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.

المصدر: صدى البلد

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