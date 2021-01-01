أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية موعد مؤتمرها "Unpacked 2021"، الذي من المنتظر أن تكشف فيه سلسلة "S21" القادمة.
ونشر حساب الشركة على المنصات الاجتماعية مقطع فيديو تشويقي يحدد تاريخ 14 يناير الحالي موعدا لمؤتمرها السنوي، الذي ستزيح فيه النقاب عن عدد من أجهزتها الحديثة.
وسيجري المؤتمر في شكل افتراضي عبر الإنترنت، على أن تكون الدعوة مفتوحة في وجه كل المهتمين بمستجدات الشركة العملاقة.
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التعليقات على سامسونغ تفصح عن سلسلة "S21".. وتحدد الموعد
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