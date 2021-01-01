

سعر ومواصفات Realme C17 سعر ومواصفات Realme C17

سلسلة C من ريلمي هي سلسلة هواتف جديدة ظهرت لأول مرة في عام 2019 وحققت نجاحات كبيرة على مستوى المبيعات مما جعل الشركة تطلق هواتف جديدة باستمرار وكان آخر هذه الهواتف هاتف Realme C15 ومن بعده هاتف Realme C17 الذي سنتحدث عنه اليوم والذي تم إطلاقه في شهر سبتمبر 2020 مع مواصفات جيدة وسعر أكثر من رائع حيث يأتي مع شاشة بشكل الثقب وبمعدل تحديث 90Hz و4 كاميرات في الخلف، وبالنسبة لباقي المواصفات سنتعرف عليها في هذا المقال حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Realme C17 مع مميزاته وعيوبه.



مواصفات الهاتف Realme C17

تاريخ التصنيع: تم الإعلان عن هاتف ريلمي C17 يوم 21 سبتمبر من العام الماضي 2020 وبالتحديد وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق يوم 22 من نفس الشهر.



الشبكة: هذا الهاتف يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: Realme C17 يأتي بأبعاد الارتفاع 164.1 × العرض 75.5 وبسمك 8.9 ملم، وبوزن خفيف نوعا ما يبلغ 188 جراما.الشاشة: شاشة هذا الهاتف تأتي بشكل الثقب من نوع IPS LCD حجمها 6.5 بوصة بجودة HD+ وبدقة 1600×720 بكسل وبمعدل تحديث يبلغ 90Hz كما أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass (ولم يتم الكشف عن جيل طبقة الحماية).المعالج: يأتي الهاتف Realme C17 مع معالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 460 المصنوع بتكنولوجيا 11 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Adreno 610.نظام التشغيل: يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم ريلمي الجديدة Realme UI (مؤهل للحصول على تحديث Android 11).الذاكرة: يحتوي هذا الهاتف على ذاكرة وصول عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت قابلة للتوسيع من خلال عبر microSD (منفذ مخصص).الكاميرا الخلفية: الهاتف ريلمي C17 يضم 4 كاميرات في الواجهة الخلفية، كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وكاميراتين بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، والهاتف يضم فلاش LED ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية ويدعم أيضا خاصية panorama وHDR.الكاميرا الأمامية: هذا الهاتف يضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنها تدعم خاصية HDR.البطارية: يحتوي Realme C17 على بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع موجودا في الخلف ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه كما أنه يأتي مع دعمه لمجموعة من المستشعرات الأخرى التي تشمل التسارع والضوء والبوصلة والبارومتر والجيروسكوب.مميزات ريلمي C17بطارية كبيرة تعمل لفترة طويلة ويتم شحنها في وقت قليل بسبب دعمها للشحن السريع بقوة 18 واط.يحتوي على منفذ USB من النوع الأحدث Type C.المعالج جيد جدا ويساعده ذاكرة الوصول العشوائية على تشغيل الألعاب الثقيلة بصورة ممتازة.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ولكن السماعات غير مرفقة مع العلبة.يضم شاشة كاملة بشكل الثقب مع طبقة حماية وتدعم معدل التحديث 90Hz.يتيح لك إمكانية تشغيل كارت ميموري وشريحتي اتصال في وقت واحد.الشاشة تدعم وضع الـ Dark Mode الذي يعمل على تحويل الهاتف بالكامل إلى اللون الأسود.عيوب الهاتفالكاميرات ليست الأفضل في هذه الفئة السعرية.دقة الشاشة قليلة وكنا نأمل أن تأتي بدقة FHD+ بدلا من HD+.لا يحتوي على الميكروفون المدمج لمنع الضوضاء.سماعات الأذن غير موجودة في علبة الهاتف وهذا يعني أنك ستحتاج إلى شرائها بشكل منفصل.لا يدعم لمبة الإشعارات كعادة هواتف Realme كما أنه لا يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K.سعر الهاتف Realme C17سعر الهاتف Realme C17 يبلغ حوالي 210 دولارات أمريكية ما يعادل 3300 جنيه مصري للنسخة الوحيدة منه والتي تضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.