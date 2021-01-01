

شاومي تعلن عن هاتفها الذكي الداعم للجيل الخامس Xiaomi Mi 10i 5G.. ما مواصفاته وسعره؟ شاومي تعلن عن هاتفها الذكي الداعم للجيل الخامس Xiaomi Mi 10i 5G.. ما مواصفاته وسعره؟

أعلنت شركة شاومي Xiaomi عن هاتفها الذكي الجديد، والداعم لشبكات الجيل الخامس، هاتف شاومي مي 10آي 5جي (Xiaomi Mi 10i 5G)، والمخصص للسوق الهندية بشكل رئيسي، لينضم إلى سلسلة هواتف شاومي Mi 10، التي تضم هواتف مثل Mi 10 وMi 10 Pro وMi 10T وMi 10T Pro.



ويحتوي هاتف شاومي Mi 10i 5G على 11 مستشعر حرارة مدمج في الجانب الخلفي لتعديل درجة حرارة الجهاز، بالإضافة إلى أنه يتم تنظيم الحرارة الداخلية عن طريق نظام التبريد المدمج.



مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Mi 10i 5G

قد يعجبك أيضا... loading...

الشبكات: GSM / HSPA / LTE / 5G.التصميم: واجهة وظهر من زجاج جوريلا 5.الشاشة: من نوع IPS LCD بقياس 6,67 بوصة، ودقة 1080×2400 بيكسل، ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف 84,6%، ونسبة أبعاد 20:9، ومعدل تحديث 120 هرتز، ودعم HDR10.نظام التشغيل: واجهة المستخدم MIUI 12 القائمة على أندرويد 10.المعالج: كوالكوم سنابدراجون Snapdragon 750G 5G (8 نانومتر).معالج الرسوميات: أدرينو 619.الذاكرة العشوائية (رام): 6 و8 جيجابايت.الذاكرة الداخلية: 64 و128 جيجابايت من نوع UFS 2.2، مع منفذ لكروت الذاكرة الخارجية من نوع microSDXC.الكاميرا الأمامية: بدقة 16 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.5 (عريضة)، مع دعم بانوراما، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps و720p@120fps.الكاميرا الخلفية: رباعية العدسات، مع فلاش ليد مزدوج، ودعم HDR وبانوراما، وتصوير فيديو بدقة 4K@30fps و1080p@30/60/120fps و720p@960fps.عدسة بدقة 108 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/1.8 (عريضة)، مع ميزة التركيز التلقائي PDAF.عدسة بدقة 8 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.2 (فائقة العرض).عدسة بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (ماكرو).عدسة بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (للعمق).حساس البصمة: على جانب الهاتف.البطارية: بسعة 4,820 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، مع تقنية Power Delivery.الألوان: أسود منتصف الليل، أزرق أطلسي، شروق الشمس بالمحيط الهادئ.موعد الطرح بالأسواق: 8 يناير الجاري.السعر:إصدار 6/64 جيجابايت بسعر 290 دولارا (4,600 جنيها مصريا تقريبا).إصدار 6/128 جيجابايت بسعر 300 دولارا (4,700 جنيها مصريا تقريبا).إصدار 8/128 جيجابايت بسعر 330 دولارا (5,200 جنيها مصريا تقريبا).