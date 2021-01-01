

سامسونج تعلن عن الهاتف الذكي Galaxy M02s.. تعرف على مواصفاته وسعره سامسونج تعلن عن الهاتف الذكي Galaxy M02s.. تعرف على مواصفاته وسعره

أعلنت شركة سامسونج رسميا عن هاتفها الذكي “جالاكسي إم02إس” Galaxy M02s، في نيبال، مؤكدة عزمها إطلاق الهاتف رسميا في السوق الهندية في 7 يناير الجاري.



ويعد هاتف Galaxy M02s هو الجيل التالي لهواتف Galaxy M01، كما يوحي الإسم، والتي تم إطلاقها في الهند العام الماضي.



ويصدر هاتف سامسونج Samsung Galaxy M02s بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6,5 بوصة، ودقة 720×1560 بيكسل، مع نتوء أعلى الشاشة أطلقت عليه سامسونج اسم Infinity-V.

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ويعمل هاتف سامسونج Galaxy M02s بمعالج كوالكوم سنابدراجون 450 ثماني النوى، مع وحدة معالجة رسوميات أدرينو 650، وذاكرة عشوائية (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت، مع منفذ لكروت الذاكرة الخارجية حتى 512 جيجابايت من نوع microSD.ويقدم هاتف سامسونج Galaxy M02s كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، بدقة عدسة رئيسية 13 ميجابيكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع ميزات الفلاش التلقائي والتكبير الرقمي وHDR والتعريض الضوئي.ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم OneUI القائمة على نظام أندرويد 10، مع بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير ساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط، والتي تكفي لعمل الهاتف في تشغيل مقاطع الفيديو لمدة يوم كامل، كما تؤكد سامسونج.وتطرح سامسونج هاتفها الذكي الجديد Galaxy M02s في 3 ألوان، هي الأسود والأزرق والأحمر، بسعر 140 دولارا (2,200 جنيها مصريا تقريبا).