كشفت صورة حية مسربة هاتف جوجل القادم “بيكسل 5إيه” Pixel 5A، حيث استعرضت تصميم ومواصفات هذا الإصدار من الهاتف.
ويصدر هاتف جوجل Pixel 5A بحساس بصمة مدمج تحت الشاشة، ما يعني أن شاشة الهاتف ستكون من نوع أوليد OLED أو أموليد AMOLED، حيث لا تدعم شاشات LCD حتى الآن وجود حساس للبصمة أسفلها، كما تأتي الشاشة دون نتوء أو ثقب للكاميرا الأمامية، حيث تم دمج مستشعر الكاميرا في الإطار العلوي للهاتف.
وتؤكد الصور الحية المسربة أن هاتف جوجل Pixel 5A سيصدر بذاكرة عشوائية (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، كما تكشف الصور أن واجهة الكاميرا في Pixel 5A ستأتي مع ميزة تثبيت الفيديو المقدمة في تطبيق الكاميرا، والتي قدمت في هاتفي Pixel 5 وPixel 4a 5G في عام 2020.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على صور مسربة تكشف تصميم هاتف جوجل القادم Pixel 5A.. تعرف عليه
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق