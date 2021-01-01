

صور مسربة تكشف تصميم هاتف جوجل القادم Pixel 5A.. تعرف عليه صور مسربة تكشف تصميم هاتف جوجل القادم Pixel 5A.. تعرف عليه

كشفت صورة حية مسربة هاتف جوجل القادم “بيكسل 5إيه” Pixel 5A، حيث استعرضت تصميم ومواصفات هذا الإصدار من الهاتف.



ويصدر هاتف جوجل Pixel 5A بحساس بصمة مدمج تحت الشاشة، ما يعني أن شاشة الهاتف ستكون من نوع أوليد OLED أو أموليد AMOLED، حيث لا تدعم شاشات LCD حتى الآن وجود حساس للبصمة أسفلها، كما تأتي الشاشة دون نتوء أو ثقب للكاميرا الأمامية، حيث تم دمج مستشعر الكاميرا في الإطار العلوي للهاتف.



وتؤكد الصور الحية المسربة أن هاتف جوجل Pixel 5A سيصدر بذاكرة عشوائية (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، كما تكشف الصور أن واجهة الكاميرا في Pixel 5A ستأتي مع ميزة تثبيت الفيديو المقدمة في تطبيق الكاميرا، والتي قدمت في هاتفي Pixel 5 وPixel 4a 5G في عام 2020.

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وتقول التوقعات أن جوجل Google ستعلن رسميا عن هاتفها Pixel 5A في حدث تنظمه خلال شهر يونيو القادم.