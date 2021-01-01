

جالكسي S21 ألترا يدعم قلم S Pen وتسريبات جديدة حول كروم بوك 2 جالكسي S21 ألترا يدعم قلم S Pen وتسريبات جديدة حول كروم بوك 2

نشر موقع 9to5Google تسريبات حول جهاز سامسونج الجديد جالكسي كروم بوك 2 تشير إلى تدعيمه ببطارية تدوم مدةً أطول من سابقه وتوفره بسعر أقل أيضًا وقت الإطلاق.



حيث كانت النسخة السابقة ذات تصميم مميز وجذاب من فئة 2 في 1 لكن السعر المرتفع _ 1000$_ وعمر البطارية كانا نقطتي ضعف فيه؛ وهو ما وضعت له الشركة حلًا في الجيل الثاني وفقًا للتسريبات.



وفي تفصيل للتحسين الذي أحدثته الشركة أشار تقرير WalkingCat إلى عمر بطارية يزيد عن 12 ساعة في النسخة الجديدة؛ أي أطول بـ 4 ساعات و 20 دقيقة عن سابقتها وهو أمر في غاية الأهمية.

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بالإضافة لتسليط التسريبات الضوء على شاشة جالكسي كروم بوك 2 بكونه سيكون أول جهاز من هذا النوع مُدعم بشاشة QLED في خطوة مشابهة لما طبقته الشركة مع أجهزتها التي تعمل بنظم تشغيل أخرى.بالنسبة للمعالج سيحمل أحد احتمالين إما Core i3 من الجيل العاشر وهو بالطبع مناسب للوظائف المنوطة بأجهزة الكروم أو قد تدعمه الشركة بمعالج إنتل من الجيل الحادي عشر ربما! مع سعر حوالي 700 دولار أمريكي وفقًا لتسريبات وتوقع إطلاقه في مؤتمر CES 2021 فبراير المقبل.في خط الهواتف الذكية الرائدة من سامسونج والسلسلة المنتظرة جالكسي S21؛ جاء تأكيد من هيئة التجارة الفيدرالية على دعم النسخة الأكبر من السلسلة “S21 ألترا” قلم S Pen كما هو موضح في الفقرة الأخيرة من النص أعلاه؛ حيث كان رئيس قسم الهواتف في الشركة الكورية قد صرح سابقًا أن “أكثر ميزات النوت المحببة ستأتي مع هواتف سامسونج الأخري في 2021”.