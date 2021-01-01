

سعر ومواصفات Oppo A1k سعر ومواصفات Oppo A1k

إذا كنت تبحث عن هاتف رخيص من ماركة مشهورة مثل سامسونج أو أوبو؟ فتابع هذا المقال لأننا سنتحدث عن سعر ومواصفات الهاتف Oppo A1k الذي يأتي بمواصفات جيدة مقارنة بسعره الرخيص حيث يتم تشغيله بمعالج MediaTek Helio P22 ويأتي بتصميم مقبول وبطارية بسعة 4000 ملي أمبير ودعم شبكات الجيل الرابع، في هذا المقال سنتعرف على المواصفات الكاملة لهذا الهاتف مع المميزات والعيوب.



مواصفات الهاتف Oppo A1k

تاريخ التصنيع: أعلنت شركة أوبو عن هذا الهاتف في شهر أبريل من عام 2019 وتم إطلاقه إلى الأسواق بشكل رسمي في شهر مايو من نفس العام.



الشبكة: يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: يأتي Oppo A1k بأبعاد الارتفاع 154.5 × العرض 73.8 وبسمك 8.4 ملم، وبوزن خفيف جدا يبلغ حوالي 170 جراما.الشاشة: الهاتف Oppo A1k يضم شاشة IPS LCD حجمها 6.1 بوصة بدقة HD + ونسبة ارتفاع 19.5: 9 مع نتوء قطرة الماء في الأعلى كما أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.نظام التشغيل: هذا الهاتف يعمل بنظام Android 9.0 مع واجهة مستخدم ColorOS 6 (وحتى الآن لم يتم الكشف عن ما إذا كان الهاتف Oppo A1k مؤهلا للحصول على تحديث Android 10 أم لا).المعالج: يتم تشغيل الهاتف Oppo A1k بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio P22 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر كما أنه يضم معالج رسوميات من فئة PowerVR GE8320.الذاكرة: وبخصوص الذاكرة فيأتي هذا الهاتف مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا رام، والذاكرة الداخلية قابلة للتوسيع عبر منفذ microSD (منفذ مخصص).الكاميرا الخلفية: الهاتف Oppo A1k يضم كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 كما أنه يضم فلاش ليد أحاديا ويدعم خاصية Bokeh Effect والبورتريه عن طريق السوفت وير كما تدعم الـ HDR بالإضافة لدعمها الـ Panorama, Time-lapse مع إمكانية تصوير الفيديوهات بدقة 1080p.الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 720p مع دعمها لخاصية HDR.البطارية: هذا الهاتف الرخيص يضم بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 4000 ملي أمبير، ولكنها لا تدعم تقنية الشحن السريع.المستشعرات: يدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه كما أنه يأتي مع مجموعة من المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والضوء والبارومتر والجيروسكوب.مميزات الهاتفسعة البطارية كبيرة وتصمد للاستخدام على مدار اليوم.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ويدعم أيضا مكبر الصوت مع الراديو FM.وزن الهاتف خفيف للغاية ويسهل حمله واستخدامه كما أنه يأتي بتصميم وخامات جيدة لا توحي برخص سعر الهاتف.أداء المعالج رائع جدا في المهام اليومية الخفيفة.الكاميرات الأمامية والخلفية تقدم أداء جيدا مع دعم التصوير بجودة 1080p.يتيح لك إمكانية تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت.يدعم العديد من خصائص الكاميرا التي تشمل خاصية Bokeh Effect وHDR والبورتريه بالإضافة لدعمها الـ Panorama, Time-lapse.عيوب الهاتفلا يدعم مستشعر بصمات الأصابع كما أنه لا يدعم تقنية الشحن السريع.الحافة السفلية ما زالت كبيرة ولم يتم العمل على تقليلها.معرض للخدش والتبصيم بسهولة بسبب قدومه من خامات بلاستيك.أداء الكاميرات ضعيف في الإضاءة الضعيفة.يضم كاميرا واحدة فقط في الخلف كنا نطمح أن يأتي بكاميراتين مثل Infinix Hot 7 Pro وRealme C2.سعر الهاتف Oppo A1kسعر الهاتف Oppo A1k يبلغ حوالي 115 دولارا أمريكيا ما يعادل 1800 جنيه للإصدار الذي يضم 32 جيجا بايت و2 جيجا رام.