

سعر ومواصفات HUAWEI nova 7i سعر ومواصفات HUAWEI nova 7i

في نهاية شهر يناير الماضي قدمت لنا شركة هواوي رابع الهواتف الذكية في سلسلة هواتف nova 7 وهو الهاتف nova 7i الأرخص في هذه السلسلة والذي يأتي مع مواصفات جيدة جدا حيث يضم معالجا قويا على مستوى الأداء مع ذاكرة عشوائية كبيرة وشاشة على شكل الثقب بدقة FHD+ وبطارية كبيرة تعمل بشكل جيد على مدار اليوم مع دعم لتقنية الشحن السريع بقوة 40 واط. وفي هذا المقال دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف HUAWEI nova 7i.



مواصفات الهاتف nova 7i

تاريخ التصنيع: تم الإعلان رسميا عن الهاتف يوم 30 يناير الماضي وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق يوم 14 فبراير.

الشبكة: HUAWEI nova 7i يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحتي Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

أبعاد الهاتف: يأتي هذا الهاتف بأبعاد الارتفاع 159.2 × العرض 76.3 وبسمك 8.7 ملم، وبوزن خفيف نوعا ما يصل إلى 183 جراما.





الشاشة: الهاتف HUAWEI nova 7i يضم شاشة LTPS IPS LCD حجمها 6.4 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2310×1080 بكسل.

قد يعجبك أيضا... loading...

المعالج: يتم تشغيل nova 7i بمعالج ثماني النواة من فئة Kirin 810 المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Mali-G52 MP6.نظام التشغيل: هذا الهاتف يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم EMUI 10 لا يدعم خدمات Google Play (مؤهل للحصول على تحديث Android 11).الذاكرة: HUAWEI nova 7i يضم ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا رام مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت قابلة للزيادة حتى 256 جيجا عبر منفذ Nano Memory ويتم وضعه بدلا من الشريحة الثانية.الكاميرا الخلفية: هذا الهاتف يحتوي على 4 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية دقتها 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 والكاميرا الثالثة عبارة عن كاميرا ماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.4 أما الكاميرا الرابعة فهي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 والهاتف يدعم تصوير الفيديوهات FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنه يدعم خاصية panorama وHDR والتثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران.الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية للهاتف nova 7i تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 تدعم التصوير بجودة 1080p وتدعم HDR.البطارية: يأتي HUAWEI nova 7i مع بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 4200 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 40 واط.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور ويدعم خاصية Face Unlock لفتح عن طريق الوجه مع العديد من المستشعرات الأخرى التي تشمل التسارع والقرب والبوصلة والدوران والبارومتر.مميزات الهاتفالبطارية تعمل بشكل جيد على مدار اليوم ويمكن شحن 70% من البطارية خلال 30 دقيقة فقط بفضل تقنية الشحن السريع الكبيرة.المعالج يقدم أداء ممتازا في تشغيل الألعاب وإجراء المهام اليومية المكثفة كما أنه يتميز بحرارة أقل من المنافسين عند الضغط عليه بسبب معمارية التصنيع الأحدث.مستشعر بصمات الأصابع المدمج في زر الباور يعمل بشكل سريع.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم كما أنه يدعم مكبر الصوت.أداء الكاميرا الأمامية مميز جدا على عكس الكاميرات الخلفية.يحتوي على منفذ USB من النوع الأحدث Type C.علبة الهاتف تحتوي على جراب ظهر لحماية الهاتف.عيوب الجواللا يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K كما أنه لا يدعم لمبة إشعارات ولا بديل لها.لا يسمح لك بتركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت، ويتم تركيب كارت الميموري بدلا من الشريحة الثانية.لا يدعم خدمات جوجل وتم تعطيل جميع الطرق المتاحة لتحميل متجر جوجل وخرائط جوجل على الهاتف ويمكنك فقط الاعتماد على برنامج App Gallery الخاص بهواوي.الشاشة معرضة للكسر بسهولة بسبب عدم وجود طبقة حماية عليها.الكاميرات الخلفية لا تقدم أفضل أداء في هذه الفئة السعرية.سعر الهاتف HUAWEI nova 7iسعر الهاتف HUAWEI nova 7i يبلغ حوالي 250 دولارا أمريكيا ما يعادل 3950 جنيها مصريا، للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.