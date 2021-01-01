

مواصفات وأسعار الهاتفين Vivo X60 وX60 Pro مواصفات وأسعار الهاتفين Vivo X60 وX60 Pro

بعد سلسلة طويلة من التسريبات والإعلانات التشويقية، قامت اليوم شركة Vivo بإزاحة الستار رسميا عن الهاتفين Vivo X60 وX60 Pro مع معالج قوي جدا ودعم لشبكات الجيل الخامس 5G مع دعم HDR10 + ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز ومواصفات أخرى مميزة سنتعرف عليها في هذا المقال حيث سأقدم لكم مواصفات وأسعار الهاتفين Vivo X60 وX60 Pro.



مواصفات الهاتف Vivo X60

هذا الهاتف الجديد يضم شاشة E3 AMOLED حجمها 6.56 بوصة بدقة 2376 × 1080 بكسل مع دعم HDR10 +

ومعدل تحديث 120 هرتز، كما أن الشاشة تضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في الأسفل وتحتوي على ثقب من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل وبالنسبة للواجهة الخلفية فتحتوي على 3 كاميرات الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وكاميرا بدقة 13 ميجا بكسل وكاميرا ثالثة بدقة 8 ميجا بكسل والهاتف يدعم التصوير بجودة 4K ويضم فلاش ليد مزدوجا.

الهاتف Vivo X603الهاتف Vivo X60

Vivo X60 يضم معالجا من فئة Exynos 1080 المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويعمل بشكل مسبق بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم OriginOS، كما أنه يأتي بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام؛ وبخصوص البطارية فيأتي هذا الهاتف مع بطارية بسعة 4300 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط.

سعر الهاتف Vivo X60

الهاتف Vivo X60 يباع بسعر يبدأ من 526 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.





وبسعر 575 دولارا للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.

قد يعجبك أيضا... loading...

مواصفات الهاتف Vivo X60 Proالهاتف X60 Pro يشترك في المواصفات مع الهاتف العادي Vivo X60 حيث يأتي بنفس خصائص الشاشة والمعالج ونظام التشغيل مع وجود اختلافات في الكاميرات الخلفية والبطارية وخيارات التخزين وذاكرة الوصول العشوائية، يأتي الهاتف Vivo X60 Pro مع 4 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وكاميراتين بدقة 13 ميجا بكسل وكاميرا رابعة بدقة 8 ميجا بكسل.وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف يضم بطارية بسعة 4200 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط ويتوفر منه إصدار واحد على مستوى الذاكرة يضم ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايتسعر الهاتف Vivo X60 Proهذا الهاتف يباع بسعر 686 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.