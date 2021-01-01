بعد سلسلة طويلة من التسريبات والإعلانات التشويقية، قامت اليوم شركة Vivo بإزاحة الستار رسميا عن الهاتفين Vivo X60 وX60 Pro مع معالج قوي جدا ودعم لشبكات الجيل الخامس 5G مع دعم HDR10 + ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز ومواصفات أخرى مميزة سنتعرف عليها في هذا المقال حيث سأقدم لكم مواصفات وأسعار الهاتفين Vivo X60 وX60 Pro.
مواصفات الهاتف Vivo X60
هذا الهاتف الجديد يضم شاشة E3 AMOLED حجمها 6.56 بوصة بدقة 2376 × 1080 بكسل مع دعم HDR10 +
ومعدل تحديث 120 هرتز، كما أن الشاشة تضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في الأسفل وتحتوي على ثقب من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجا بكسل وبالنسبة للواجهة الخلفية فتحتوي على 3 كاميرات الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وكاميرا بدقة 13 ميجا بكسل وكاميرا ثالثة بدقة 8 ميجا بكسل والهاتف يدعم التصوير بجودة 4K ويضم فلاش ليد مزدوجا.
الهاتف Vivo X603الهاتف Vivo X60
Vivo X60 يضم معالجا من فئة Exynos 1080 المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويعمل بشكل مسبق بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم OriginOS، كما أنه يأتي بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام؛ وبخصوص البطارية فيأتي هذا الهاتف مع بطارية بسعة 4300 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط.
سعر الهاتف Vivo X60
الهاتف Vivo X60 يباع بسعر يبدأ من 526 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.
وبسعر 575 دولارا للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مواصفات وأسعار الهاتفين Vivo X60 وX60 Pro
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق