

سعر ومواصفات Vivo V20 SE سعر ومواصفات Vivo V20 SE

في شهر سبتمبر الماضي قامت شركة فيفو بالإعلان رسميا عن سلسلة هواتف Vivo V20 التي تشمل 3 هواتف من بينها Vivo V20 SE الذي يعتبر أرخص هاتف في السلسلة وهذا لا يعني أنه يأتي بمواصفات ضعيفة حيث إنه يضم شاشة AMOLED بدقة 1080x2400 وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام مع دعم لتقنية الشحن السريع بقوة 33 واط، وخلال هذا المقال سأعرض عليكم سعر ومواصفات هاتف Vivo V20 SE مع المميزات والعيوب.



مواصفات الهاتف V20 SE

تاريخ التصنيع: أعلنت الشركة عن هذا الهاتف بشكل رسمي يوم 24 سبتمبر الماضي بينما تم إطلاقه إلى الأسواق يوم 13 أكتوبر.



الشبكة: يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: يأتي Vivo V20 SE بأبعاد الارتفاع 161 × العرض 74.1 وبسمك 7.8 ملم، وبوزن خفيف جدا يصل إلى 171 جراما.الشاشة: الهاتف الأرخص في سلسلة Vivo V20 يأتي مع شاشة AMOLED بحجم 6.44 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل.المعالج: يتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 665 المصنوع بتكنولوجيا 11 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Adreno 610.نظام التشغيل: الهاتف V20 SE يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم Funtouch 11 (مؤهل للحصول على تحديث Android 11).الكاميرا الخلفية: Vivo V20 SE يأتي مع 3 كاميرات في الواجهة الخلفية، الكاميرا الرئيسية دقتها 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 والكاميرا الثالثة هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.4، والهاتف يضم فلاش ليد مزدوج كما أنه يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية ويدعم أيضا خاصية panorama وHDR.الكاميرا الأمامية: وبالنسبة للكاميرا الأمامية فهذا الهاتف يضم كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 تدعم HDR وتدعم التصوير بجودة 1080p.الذاكرة: يأتي الهاتف Vivo V20 SE مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا رام والذاكرة الداخلية قابلة للزيادة عبر منفذ microSD (منفذ مخصص).البطارية: يأتي هذا الهاتف مع بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 4100 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط حيث يتم شحن 62% من البطارية خلال 30 دقيقة فقط.المستشعرات: الهاتف V20 SE يحتوي على مستشعر بصمات الأصابع مدمج في أسفل الشاشة ويدعم خاصية Face Unlock لفتح عن طريق الوجه كما أنه يدعم مجموعة من المستشعرات الأخرى التي تشمل التسارع والقرب والبوصلة والدوران والبارومتر والجيروسكوب.مميزات الهاتفتصميم الهاتف رائع بخامات بلاستيكية ووزنه خفيف للغاية يسهل استخدامه بيد واحدة.دقة الشاشة جيدة وتقدم تجربة مميزة لأنها من نوع الـ AMOLED.البطارية تقدم أداء جيدا على مدار اليوم كما أنها تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.واجهة مستخدم Funtouch 11 ممتازة ومستقرة وتعمل بدون مشاكل.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ويضم منفذ USB من نوع Type C.الكاميرا الأمامية جيدة وتأتي بدقة كبيرة.عيوب الموبايلسعر الهاتف مرتفع نوعا ما ويوجد هواتف منافسة بمواصفات متقاربة وسعر أقل.أداء المعالج ليس الأقوى في هذه الفئة السعرية.كنا نطمح أن تأتي الشاشة بتصميم الثقب الأحدث بدلا من تصميم النوتش القديم.الهاتف معرض للخدش والتبصيم بسبب قدومه من البلاستيك.الكاميرات الخلفية لا تقدم أفضل أداء ولا تدعم التصوير بجودة 4K.سعر الهاتف Vivo V20 SEسعر الهاتف Vivo V20 SE يبلغ حوالي 303 دولارات أمريكية ما يعادل 4800 جنيه مصري للنسخة الوحيدة المتوفرة والتي تضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.