

سامسونج ستطلق متعقب أشياء “Galaxy SmartTag” نهاية الشهر الجاري “تسريبات” سامسونج ستطلق متعقب أشياء “Galaxy SmartTag” نهاية الشهر الجاري “تسريبات”

يبدو أن سامسونج قريبة من إطلاق متعقب أشياء ذكي جديد خلال الأسابيع المقبلة “جالكسي سمارت تاج” Galaxy SmartTag حسب تسريبات موقع GSMArena.



فقد أظهر الموقع صورة مسربة للمتعقب الذي جاء مشابه لما تنتجه شركة Tile الأمريكية بتصميم مربع أسود اللون وبحواف دائرية؛ فيه ثقب لتسهيل إرفاق الأشياء المراد تعقبها؛ مع الإشارة إلى إمكانية الكشف عنه في حدث الشركة القادم للإعلان عن سلسلة جالكسي S21 في 14 يناير الجاري.



ويعمل Galaxy SmartTag بتقنية بلوتوث 5.1 ليتصل بالأجهزة القريبة منه وتحديد موقع الأشياء الملحق بها والتعرف على مكانها بكل سهول من قبل المستخدمين؛ فيما يأتي مع بطارية خارجية مما يعني أنه عند نفاذها يمكن استبدالها والاستمرار في استخدامه.

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ونشر موقع 91mobiles صورًا توضيحية للمتعقب مسربة من هيئة الاتصالات التايوانية تظهر مدى تقاربه من منتجات Tile مع امتلاكه المواصفات المعيارية لهذه الفئة من المنتجات الذكية دون إضافات مميزة من الشركة.وإن صح التسريب فقد يصادف العام الجاري إطلاق متعقبين من قبل منافسين شرسين في السوق؛ حيث طالت الشائعات شركة آبل وذكرت عملها على جهاز تعقب مشابه مع خطة لإطلاقه خلال العام أيضًا.ويجدر بالذكر أن هذه المرة لن تكون الأولى التي تطلق فيها الشركة الكورية متعقب للأشياء فقد أطلقت في عام 2018 متعقبًا يتصل مع الشبكة الخلوية وترفقه به الملحقات بهدف متابعة وتحديد موقعها بشكل دائم.