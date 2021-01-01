يبدو أن سامسونج قريبة من إطلاق متعقب أشياء ذكي جديد خلال الأسابيع المقبلة “جالكسي سمارت تاج” Galaxy SmartTag حسب تسريبات موقع GSMArena.
فقد أظهر الموقع صورة مسربة للمتعقب الذي جاء مشابه لما تنتجه شركة Tile الأمريكية بتصميم مربع أسود اللون وبحواف دائرية؛ فيه ثقب لتسهيل إرفاق الأشياء المراد تعقبها؛ مع الإشارة إلى إمكانية الكشف عنه في حدث الشركة القادم للإعلان عن سلسلة جالكسي S21 في 14 يناير الجاري.
ويعمل Galaxy SmartTag بتقنية بلوتوث 5.1 ليتصل بالأجهزة القريبة منه وتحديد موقع الأشياء الملحق بها والتعرف على مكانها بكل سهول من قبل المستخدمين؛ فيما يأتي مع بطارية خارجية مما يعني أنه عند نفاذها يمكن استبدالها والاستمرار في استخدامه.
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التعليقات على سامسونج ستطلق متعقب أشياء “Galaxy SmartTag” نهاية الشهر الجاري “تسريبات”
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