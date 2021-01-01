في ظل انتشار انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) تراجع قدرة الناس الشرائية لكن الأمور كانت مختلفة تماما، فعندما تأخرت شركة "أبل" عن طرح هواتف "آيفون" في شهر سبتمبر، سرى الاعتقاد بأن هذه الأجهزة قد تتلقى ضربة كبيرة.
وبحسب بيانات اقتصادية حديثة، فإن هواتف "آيفون 12" كانت أفضل أجهزة "الجيل الخامس" مبيعا خلال شهر أكتوبر الماضي، والمثير للدهشة هو أن هذه الأجهزة حققت الرقم المذهل في غضون أسبوعين فقط من الشهر.
أما هاتف "آيفون 12 برو" فكان ثاني أكثر أجهزة "الجيل الخامس" مبيعا خلال الشهر العاشر من السنة، وفق بيانات معلن عنها من قبل هيئة "ماركت بولس سيرفس".
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التعليقات على «آيفون 12» و«آيفون 12 برو».. يحققان أرقام مذهل فى المبيعات
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