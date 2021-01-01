

«آيفون 12» و«آيفون 12 برو».. يحققان أرقام مذهل فى المبيعات «آيفون 12» و«آيفون 12 برو».. يحققان أرقام مذهل فى المبيعات

في ظل انتشار انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) تراجع قدرة الناس الشرائية لكن الأمور كانت مختلفة تماما، فعندما تأخرت شركة "أبل" عن طرح هواتف "آيفون" في شهر سبتمبر، سرى الاعتقاد بأن هذه الأجهزة قد تتلقى ضربة كبيرة.



وبحسب بيانات اقتصادية حديثة، فإن هواتف "آيفون 12" كانت أفضل أجهزة "الجيل الخامس" مبيعا خلال شهر أكتوبر الماضي، والمثير للدهشة هو أن هذه الأجهزة حققت الرقم المذهل في غضون أسبوعين فقط من الشهر.



أما هاتف "آيفون 12 برو" فكان ثاني أكثر أجهزة "الجيل الخامس" مبيعا خلال الشهر العاشر من السنة، وفق بيانات معلن عنها من قبل هيئة "ماركت بولس سيرفس".

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وأشار المصدر إلى أن هاتفي "آيفون 12" و"آيفون 12 برو" استحوذا على ما يقارب ربع مبيعات الهواتف الذكية المزودة بشبكة الجيل الخامس.ويرجح خبراء اقتصاديون أن تواصل شركة "أبل" منحى المبيعات المرتفع خلال الفصل الرابع المتبقي من السنة الحالية.ويوضح الخبير في هيئة "كاونتر بوينت"، فارون ميشرا، أن تزداد المبيعات خلال فترة أعياد الميلاد التي تشهد إقبالا على التسوق واقتناء الهدايا.وحقق "آيفون 12" إقبالا كبيرا في موطنه الأمريكي، وشكلت مبيعات هذا الهاتف بالولايات المتحدة أكثر من ثلث إجمالي المبيعات خلال أكتوبر.