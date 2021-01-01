صور مسربة تكشف تصميم كاميرا هاتف شاومي المنتظر Xiaomi Mi 11 Pro

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › صور مسربة تكشف تصميم كاميرا هاتف شاومي المنتظر Xiaomi Mi 11 Pro

صورة الخبر: صور مسربة تكشف تصميم كاميرا هاتف شاومي المنتظر Xiaomi Mi 11 Pro
صور مسربة تكشف تصميم كاميرا هاتف شاومي المنتظر Xiaomi Mi 11 Pro

كشفت صور مسربة ثلاثية الأبعاد عن هاتف شاومي المنتظر “شاومي مي 11 برو” Xiaomi Mi 11 Pro، والمتوقع الإعلان الرسمي عنه في فبراير القادم.

وظهر هاتف شاومي Mi 11 Pro في الصور المسربة باللونين الأزرق والفضي، وظهر واضحا تصميم وحدة الكاميرا الخلفية الخاصة بالهاتف، والذي يختلف تصميمه عن هاتف شاومي مي 11 (Xiaomi Mi 11) الذي أعلنت عنه شاومي في ديسمبر الماضي.

وتتضمن إعدادات الكاميرا الخلفية في هاتف شاومي Mi 11 Pro عدد 4 مستشعرات، كما تتضمن الكاميرا عدسات بيريسكوب Periscope بقدرة تكبير رقمي حتى 120 مرة.

وكشفت الصور بعض التفاصيل، والتي تظهر واضحة على الكاميرا الخلفية، ومنها دعم الكاميرا الخلفية للتصوير بزوايا عرض واسعة، مع طول بؤري 35 مم، بينما تظهر كاميرا البيريسكوب ببعد بؤري 120 مم.

وفيما يبدو فإن دقة المستشعر الرئيسي لكاميرا هاتف شاومي Mi 11 Pro الخلفية ستطون 108 ميجابيكسل، كما يتوقع أن يصدر الهاتف بمستشعر تليفوتو Telephoto لدعم تكبير بصري من 2 إلى 3 مرات.

وبحسب تسريبات سابقة، فإن هاتف شاومي Mi 11 Pro سيصدر بشاشة 6,81 بوصة، ودقة عرض 1440×3200 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل لمس بسرعة 480 هرتز، كما يتوقع أن يعمل الهاتف برقاقة معالج كوالكوم سنابدراجون 888.

المصدر: مشبك

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على صور مسربة تكشف تصميم كاميرا هاتف شاومي المنتظر Xiaomi Mi 11 Pro

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
61833

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager