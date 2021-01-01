كشفت صور مسربة ثلاثية الأبعاد عن هاتف شاومي المنتظر “شاومي مي 11 برو” Xiaomi Mi 11 Pro، والمتوقع الإعلان الرسمي عنه في فبراير القادم.
وظهر هاتف شاومي Mi 11 Pro في الصور المسربة باللونين الأزرق والفضي، وظهر واضحا تصميم وحدة الكاميرا الخلفية الخاصة بالهاتف، والذي يختلف تصميمه عن هاتف شاومي مي 11 (Xiaomi Mi 11) الذي أعلنت عنه شاومي في ديسمبر الماضي.
وتتضمن إعدادات الكاميرا الخلفية في هاتف شاومي Mi 11 Pro عدد 4 مستشعرات، كما تتضمن الكاميرا عدسات بيريسكوب Periscope بقدرة تكبير رقمي حتى 120 مرة.
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التعليقات على صور مسربة تكشف تصميم كاميرا هاتف شاومي المنتظر Xiaomi Mi 11 Pro
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