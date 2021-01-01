

فيديو يكشف تفاصيل هاتف شاومي Redmi 9T قبل الإعلان عنه رسميا فيديو يكشف تفاصيل هاتف شاومي Redmi 9T قبل الإعلان عنه رسميا

كشفت مقطع فيديو، تم بثه على يوتيوب قبل أن يتم إزالته من على الموقع، عن تفاصيل هاتف شاومي ريدمي 9تي (Xiaomi Redmi 9T)، وذلك قبل الإعلان عنه رسميا، والمتوقع في 8 يناير الجاري.



وبحسب الفيديو، سيصدر هاتف شاومي Redmi 9T برقاقة معالج كوالكوم سنابدراجون 662، مع شاشة من نوع إل سي دي LCD بقياس 6,53 بوصة، بدقة FullHD+، مع بطارية بسعة 6,000 مللي أمبير ساعة.



ويقدم هاتف شاومي Redmi 9T كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، في نتوء أعلى منتصف الشاشة، وكاميرا خلفية رباعية العدسات، بدقة عدسة رئيسية 48 ميجابيكسل، مع عدسة فائقة العرض بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة 2 ميجابيكسل للعمق، وعدسة 2 ميجابيكسل (ماكرو).

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يذكر أن شاومي أطلقت هاتفها الذكي “ريدمي 9 باور” Redmi 9 Power خلال الشهر الماضي، والذي يحاكي تصميمه الخارجي تصميم هاتف “ريدمي 9تي” Redmi 9T المرتقب.