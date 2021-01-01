

نوكيا تطرح Nokia 5.4 الجديدة رسميًا في الخارج – تغييرات بسيطة في المواصفات ! نوكيا تطرح Nokia 5.4 الجديدة رسميًا في الخارج – تغييرات بسيطة في المواصفات !

قامت شركة نوكيا مؤخرًا في الخارج بطرح هاتف Nokia 5.4 الجديد. والهاتف يُعتبر هو الجيل الأحدث من Nokia 5.3 السابق حيث نجد مواصفات مُتشابهة الى حد كبير كما نجد نفس التصميم بتعديلات بسيطة، فالتعديلات وأرقام المواصفات ليست مُختلفة بشكل كبير كما لم تُعالج بعض عيوب الهاتف.



مواصفات Nokia 5.4 :-

أبعاد 161x76x8.7 مم

وزن 181 جرام

خامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونيت بالكامل

دعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري بحجم 512 جيجا في نفس الوقت

شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.39 بوصة بدقة 720×1560 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 19.5:9 وسطوع الشاشة يصل الى 400 شمعة والشاشة كاملة والسيلفي في ثُقب في أعلى اليسار



معالج كوالكوم سناب دراجون 662 ثماني النواة، الأربعة الأقوى Kryo 260 Gold بتردد 2.0 جيجا هيرتز ودقة تصنيع المعالج 11 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Adreno 610

نظام تشغيل اندرويد 10 بالواجهة الخام وقابل للتحديث الى Android 11

مساحة تخزين 64 جيجا او 128 جيجا مع 4 جيجا رام

كاميرا سيلفي واحدة بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات 1080p@30fps

كاميرا خلفية رُباعية، الأولى 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانية 5 ميجا بيكسل وهي مُخصصة للتصوير الواسع، الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل وهي ماكرو والأخيرة 2 ميجا بيكسل وهي مُخصصة للعزل

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الكاميرات تدعم فلاش LED وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fpsالهاتف يدعم منفذ السماعات الخارجية الـ3.5 ملليالهاتف يدعم مستشعر الـNFCالهاتف يدعم بصمة الإصبع وهي موجودة في ظهر الهاتفالهاتف يدعم الفتح من خلال الوجه او الـFace Unlockبطارية من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 4000 مللي امبير تأتي داعمة للشحن بقوة 10 وات فقط ويتم شحنها من خلال منفذ الشحن الـUSB Type Cالوان الهاتف البنفسجي والأزرقتم تسعير هاتف Nokia 5.4 في الخارج رسميًا للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 205 دولار او حوالي 3220 جنية مصري، والنسخة الـ128 جيجا مع 4 جيجا رام تم تسعيرها بسعر 255 دولار او حوالي 4000 جنية مصري .. وسيتم إطلاق الهاتف في العديد من الأسواق الفترة القادمة ومنهم الشرق الأوسط.بالنسبة للجيل السابق منه فالهاتف جاء بشاشة أصغر لكنها جاءت كاملة وتم الإستغناء عن النوتش وإستبدالة بالثقب الذي يحمل الكاميرا الأمامية، كما جاء بمعالج SD662 الجديد بدلًا من SD665 كما توفر بخيار بمساحة تخزين يصل الى 128 جيجا بدلًا من 64 جيجا فقط. اما عن الكاميرات فنجد تحسن كبير في الأرقام سواء الامامية او الخلفية.اما بالنسبة للمنافسين، فالهاتف يُقدم خامات خارجية عادية ليست مُتميزة لكن بجودة تقفيل ممتازة من نوكيا كالعادة، كما ان تصميم الهاتف الخارجي مُتميز جدًا وألوانه مُختلفة. اما عن الشاشة فهي ليست الأفضل حيث نجد انها HD+ فقط ولا تدعم معدل تحديث مُرتفع مثل Oppo A53 على سبيل المثال.بالنسبة للأداء فالهاتف يُقدم أداء مقبول جدًا في هذه الفئة السعرية. فالمعالج يُقدم أداء قريب جدًا من SD665 وبنفس المعالج الرسومي بنفس الأداء في الألعاب. كما توفر الهاتف بنسخة 128 جيجا نتمنى أن تأتي لمصر ليكون التطور ملحوظ، اما عن السوفت وير فالهاتف يُقدم واجهة خام سريعة مع إمكانية تحديث لأخر إصدار من الاندرويد.بالنسبة للبطارية فهي العيب الأكبر في الهاتف. حيث نجد ان البطارية صغيرة ولا تدعم الشحن السريع، لكن شاشة الهاتف جودتها HD+ فقط كما ان الاندرويد الخام لا يستهلك البطارية بشكل كبير لذلك فستحصل على أداء مقبول نسبيًا من البطارية لكن ليس المُنافسين مثل Redmi Note 9 على سبيل المثال.