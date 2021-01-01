

إطلاق Infinix Smart HD 2021 رسميًا في الخارج – ارخص هاتف من انفينكس ! إطلاق Infinix Smart HD 2021 رسميًا في الخارج – ارخص هاتف من انفينكس !

قامت شركة انفينكس مؤخرًا في الخارج بالكشف عن هاتف إقتصادي جديد بتسعير رخيص جدًا. والهاتف هو Infinix Smart HD 2021 الجديد والذي تم إطلاقة ليكون أرخص هاتف من انفينكس. ويأتي الهاتف بمواصفات متواضعة نظرًا لتسعيره مع سوفت وير مُخفف لتحسين تجربة الإستخدام.



مواصفات Infinix Smart HD 2021 :-

وزن 195 جرام

أبعاد الهاتف 158.3×75.2×9.8 مم

خامات الهاتف الخارجية من البلاستيك البولي كاربونيت بالكامل

دعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري بحجم 256 جيجا في منفذ مخصص له

شاشة 6.1 بوصة من نوع IPS LCD TFT بدقة 720×1560 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات تصل الى 282 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 19.5:9 والسيلفي في نوتش في أعلى الشاشة



معالج ميدياتك Helio A20 ثماني النواة والثمن أنوية من نوع Cortex A53 بتردد يصل الى 1.8 جيجا هيرتز. دقة تصنيع المعالج 12 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو PowerVR GE8320

اندرويد 10 بنسخة الـGO Edition مع واجهة انفينكس XOS 6.2

مساحة تخزين 32 جيجا مع 2 جيجا رام والذاكرة من نوع eMMC 5.1

كاميرا خلفية مُزدوجة، الأولى 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 والثانية 8 ميجا بيكسل ايضًا AF والكاميرات تدعم فلاش LED مُزدوج وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

Smart HD 2021 Camera

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كاميرا سيلفي واحدة بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم فلاش LED ثُنائي وتدعم Panorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsالهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليبصمة الإصبع متواجدة في ظهر الهاتفالهاتف يدعم الـFace Unlock او فتح القفل من خلال الوجهالهاتف بالطبع لا يدعم مستشعر الـNFCبطارية من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن من خلال منفذ Micro USB 2.0الوان الهاتف الأخضر والأزرق والإسودهاتف Infinix Smart HD 2021 تم إطلاقه في الخارج رسميًا بنسخة واحدة 32 جيجا مع 2 جيجا رام، وتم تسعير هذه النسخة من الهاتف بسعر 65 يورو او 80 دولار او حوالي 1260 جنية مصري وستبدأ المبيعات في الخارج يوم 24 ديسمبر القادم.الهاتف جاء ليُقدم تصميم خارجي مُتميز جدًا مع شاشة كبيرة ودقتها مقبولة وكثافة البيكسلات ليست قليلة بالرغم من الدقة الـHD+ وهذه نقطة إيجابية في الشاشة. اما عن تصميم الشاشة فهو تقليدي مقبول في هذه الفئة السعرية.اما عن الأداء فالهاتف يأتي بـ2 جيجا رام مع واجهة GO Edition مُخففة مما سيُساعد المُعالج على تقديم أداء مقبول نسبيًا، فالمعالج ضعيف جدًا نظرًا لتسعير الهاتف. لكن نتوقع التجربة النهائية مُرضية لشخص يُريد هاتف في هذه الفئة السعرية، وبالنسبة للبطارية فهي كبيرة مما سيُقدم وقت إستخدام كبير لكن الشحن بطيء ومنفذ الشحن قديم.بشكل عام الهاتف جيد للإستخدامات البسيطة في هذه الفئة السعرية، واجهة الـGO Edition ستُقدم أداء سلس نسبيًا مع المعالج وستتمكن من إستخدام الهاتف للقيام بالمهام البسيطة مثل مشاهدة فيديوهات او إستخدام الالة الحاسبة او تركيب شريحتين إتصال وإستخدامه للمكالمات والإتصالات.