خسرت شركة آبل دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد شركة Corellium العام الماضي زعمت فيها انتهاك الأخيرة حقوق الملكية لنظام iOS.
حيث أصدرت محكمة فلوريدا حكمها في القضية بإعلان انتصار منصة الاختبار الافتراضي لنظام وتطبيقات iOS “منصة Corellium” التي توفر بدورها بيئة محاكاة تجريبية مطابقة للآيفون لاختبار التطبيقات و البحث عن ثغرات أمنية في النظام دون الحاجة لآيفون مكسور الحماية.
وفي تقرير من واسنطن بوست حول القضية أشارت الصحيفة إلى أن شركة آبل اتهمت Corellium ببيع منتجاتها بشكل عشوائي دون تدقيق مما يعرض النظام للخطر؛ هذا على غرار تهم انتهاك حقوق الملكية الخاصة الأخرى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على Corellium تنتصر على آبل في قضية انتهاك حقوق المكلية لنظام iOS
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق