

Corellium تنتصر على آبل في قضية انتهاك حقوق المكلية لنظام iOS Corellium تنتصر على آبل في قضية انتهاك حقوق المكلية لنظام iOS

خسرت شركة آبل دعوى قضائية كانت قد رفعتها ضد شركة Corellium العام الماضي زعمت فيها انتهاك الأخيرة حقوق الملكية لنظام iOS.



حيث أصدرت محكمة فلوريدا حكمها في القضية بإعلان انتصار منصة الاختبار الافتراضي لنظام وتطبيقات iOS “منصة Corellium” التي توفر بدورها بيئة محاكاة تجريبية مطابقة للآيفون لاختبار التطبيقات و البحث عن ثغرات أمنية في النظام دون الحاجة لآيفون مكسور الحماية.



وفي تقرير من واسنطن بوست حول القضية أشارت الصحيفة إلى أن شركة آبل اتهمت Corellium ببيع منتجاتها بشكل عشوائي دون تدقيق مما يعرض النظام للخطر؛ هذا على غرار تهم انتهاك حقوق الملكية الخاصة الأخرى.

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وجاء حكم القاضي حسب ما نشر موقع Techcrunch بناءً على رؤية مزاعم آبل مخادعة ومحيرة بعد النظر في العوامل الضرورية لإصدار الحكم في القضية، حيث وُجدت المنصة مستوفية جميع شروط الاستخدام العادل فيما يتعلق بنظام iOS، مع التنويه إلى محاولة استحواذ فاشلة من آبل عليها في عام 2018 أي قبل رفع الدعوى.وهو الأمر الذي يعني أن صانعة الآيفون كانت قد قامت باستخدام المنصة في الاختبارات الداخلية والتحقق من النتائح ومدى صحتها أثناء سعيها للاستحواذ، فيما تطرق الحكم إلى كيفية بيع المنصة منتجاتها البرمجية للعملاء مفندًا مزاعم آبل بهذا الشأن.