

نسخة معدّلة من تطبيق كاميرا جوجل تُقدّم ميزات بكسل 5 لهواتف أخرى نسخة معدّلة من تطبيق كاميرا جوجل تُقدّم ميزات بكسل 5 لهواتف أخرى

لعل السبب في أن كاميرا جوجل مطلوبة وبشدة لعشّاق التصوير بواسطة الهواتف المحمولة، يتمثّل في الخوارزميات القوية التي وضعتها جوجل في معالجة الصور، فضلًا عن التقنيات الفريدة الأخرى، وفي هذا الشأن، قدّمت الشركة إصدار 8.0 من كاميرتها مع بكسل 5 وبنفس الوقت تم تقديم المزيد مع هاتف بكسل 4a 5G، على سبيل المثال وضع Storage Saver والذي بالنهاية تم تقديمه لنسخ بكسل الأقدم في إصدار جوجل كاميرا 8.1.



الآن، أصدر المطورون نسخة معدّلة من إصدار Google Camera 8.1 تعمل على هواتف غير هواتف بكسل، وتحديدًا اعتمدت هذه النسخة المعدّلة على إصدار Camera 8.1.008 ، وهذا يعني القدرة على تجربة ميزات Cinematic Pan و Audio Zoom.



إلى جانب ذلك، تم إضافة تقنية تحويل الألوان لإصلاح التشبّع على الأجهزة ذات الألوان الباهتة، فضلًا عن دعم خيار تعطيل تتبع التركيز “الفوكس” وتعطيل Synthetic Fill Flash وتعطيل خيارات الرؤية الليلية التلقائية سواء على الكاميرا الأمامية أو الخلفية، محاذاة بإضافة أزرار في القائمة المنسدلة لتمكين أو تعطيل AWB وأكثر من ذلك.

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أخيرًا، يمكنك تحميل هذه النسخة المعدّلة عبر التحميل الجانبي “APK” من هنا، مع الإشارة، ليس جميع الهواتف ستدعم هذه النسخة، وللأسف الشديد لا يوجد أجهزة بقائمة الدعم، مما تظل التجربة خير برهان لذلك.