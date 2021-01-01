آبل تنهي عامها بحذف 46 ألف تطبيق من المتجر الصيني

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آبل تنهي عامها بحذف 46 ألف تطبيق من المتجر الصيني

استجابة للمطالب الصينية، أزالت شركة آبل عشرات آلاف التطبيقات غير المرغوب بتواجدها من المتجر الصيني لها.

وصل العدد الإجمالي إلى نحو 46 ألف معظمهم من الألعاب غير المرخصة. ويبدو أن قرارات الإزالة صدرت من السلطات الرسمية الحكومية الصينية.

تتضمن الألعاب التي تم حذفها بعض العناوين الكبيرة مثل Assassin’s Creed Identity و كرة السلة NBA 2K20.

كانت الصين قد أقرت قانوناً قبل أربعة أعوام تفرض على كل لعبة للهواتف الذكية أن تحصل على ترخيص رسمي قبل السماح ببيعها عبر متاجر التطبيقات. كما تفرض القوانين الصينية حظراً على الشركات الأجنبية بيع ألعابها مباشرة للمستخدمين، بل يجب عليها التعاون مع شركة محلية.

القيود الصينية أدت إلى تقليص عدد الألعاب المتاحة للمستخدمين، ففي العام الحالي 2020 حصلت 97 لعبة فقط على رخصة ومعظمها متاحة على منصات اللعب وليست للهواتف الذكية.

بحسب Sensor Tower لإحصائيات التطبيقات فإن آبل حذفت هذا العام نحو 94 ألف تطبيق من متجرها الرسمي الخاص بالصين.

المصدر: عالم التقنيه

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