شركة Xiaomi تعلن عن نظام التشغيل الجديد لهواتفها والأجهزة التي ستحصل عليه

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صورة الخبر: شركة Xiaomi تعلن عن نظام التشغيل الجديد لهواتفها والأجهزة التي ستحصل عليه
شركة Xiaomi تعلن عن نظام التشغيل الجديد لهواتفها والأجهزة التي ستحصل عليه

أعلنت شركة Xiaomi عن بدء طرح النسخ الاختبارية لأنظمة تشغيل هواتفها الجديدة، وأشارت إلى أن النسخ بصيغها التجريبية والنهائية ستصل إلى العديد من نماذج هواتفها تباعا.

وخلال الكشف عن نسخة MIUI 12.5 التجريبية لأنظمة التشغيل أشار الخبراء في Xiaomi إلى أن هذه النسخة ستختبر معها برمجيات ستساعد على زيادة أمن البيانات في الهواتف، كما ستقلل من معدلات استهلاك الطاقة ومعدلات ضغط البيانات على معالجات الهواتف وذواكر وصولها العشوائي، وستجعل الأجهزة تعمل بشكل أسرع، فضلا عن أنها تحوي خلفيات تفاعلية جديدة بميزات إضافية.

وأوضح الخبراء أن النسخ التجريبية العامة من أنظمة MIUI 12.5 ستصل في بادئ الأمر لهواتف Xiaomi Mi 11 و Mi 10 و Mi 10 Pro و Mi 10 Extreme Commemorative Edition منتصف أو أواخر يناير المقبل، أما النسخ النهائية الثابتة فستظهر قبل نهاية الربع الأول من 2021.

وتتوفر النسخ التجريبية الأولية من الأنظمة المذكورة حاليا لعدد محدود من مستخدمي هواتف MI 9 و Mi 10 و Mi 10 Proوهواتف Redmi بمختلف نماذجها بما فيها NOTE و K30.

المصدر: روسيا اليوم

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