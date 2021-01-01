

مواصفات وأسعار الهاتف vivo Y20 2021 مواصفات وأسعار الهاتف vivo Y20 2021

بعد أن تم الإعلان عن الهاتف vivo Y20 في شهر أغسطس الماضي، قامت اليوم شركة فيفو بإزاحة الستار رسميا عن طراز 2021 والذي أطلق عليه اسم vivo Y20 2021 مع اختلافات بسيطة على مستوى المواصفات وسعر أقل يناسب الجميع. وخلال السطور القادمة سنتعرف على سعر ومواصفات الهاتف الجديد Y20 2021.



المواصفات الرئيسية للهاتف

الهاتف vivo Y20 2021 يضم شاشة IPS LCD بشكل النوتش حجمها 6.51 بوصة وبدقة HD+ وسيتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio P35 وسيضم ذاكرة وصول عشوائية بسعة 4 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت قابلة للتوسيع عن طريق منفذ microSD كما أنه سيعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم Funtouch OS 11.



الهاتف vivo Y20 2021

الكاميرات الخلفية التي يأتي بها هذا الهاتف الجديد لا تختلف كثير عن vivo Y20 العادي حيث يضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل للكاميرا الماكرو والكاميرا الثالثة هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل والهاتف vivo Y20 2021 يدعم التصوير بجودة 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية بالإضافة إلى أنه يضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة واسعة.

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أما بخصوص البطارية فالهاتف Y20 2021 يضم بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 واط، ويضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور.سعر الهاتف vivo Y20 2021سعر الهاتف vivo Y20 2021 يبلغ حوالي 150 دولارا أمريكيا.