أنفق سكان العالم 407.6 مليون دولار من مختلف الدول، في يوم الكريسماس الموافق 25 ديسمبر الماضى، على تطبيقات تم شراؤها من Apple App Store وGoogle Play Store، حيث يمثل هذا الرقم مكسبًا بنسبة 34.5٪ على أساس سنوي من 303 ملايين دولار تم إنفاقها على التطبيقات خلال يوم عيد الميلاد في عام 2019؛ وذلك وفقًا للبيانات الأولية من شركة أبحاث التطبيقات Sensor Tower.
وبحسب موقع phonearena الهندى، فشكلت ألعاب الهاتف المحمول غالبية الإنفاق على التطبيقات في 25 ديسمبر؛ حيث كان هذا الرقم 295.6 مليون دولار، بزيادة 27٪ عن 232.4 مليون دولار أُنفقت على الألعاب خلال يوم عيد الميلاد العام الماضي، كما ارتفعت الأموال التي يتم إنفاقها على التطبيقات غير المتعلقة بالألعاب في يوم عيد الميلاد بنسبة 59٪ على أساس سنوي من 70.5 مليون دولار العام الماضي إلى 112 مليون دولار هذا العام.
ومرة أخرى، تلقى متجر تطبيقات أبل الجزء الأكبر من الأموال التي تم إنفاقها على التطبيقات على مستوى العالم في يوم عيد الميلاد الماضي، حيث يُظهر Sensor Tower أنه تم إنفاق 278.6 مليون دولار، أو 68.4٪ من الإجمالي، في App Store مقارنةً بإيرادات 129 مليون دولار التي تم جمعها بواسطة متجر Google Play.
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التعليقات على سكان العالم ينفقون 407 ملايين دولار على تطبيقات الموبايل فى ليلة الكريسماس
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