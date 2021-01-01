

شاهد.. سامسونج تنشر أول فيديو دعائي لهواتف Galaxy S21 شاهد.. سامسونج تنشر أول فيديو دعائي لهواتف Galaxy S21

نشرت شركة سامسونج، أول فيديو رسمى دعائى لهواتف Galaxy S21 القادمة والتى من المقرر أن تطرحها الشركة يوم 14 يناير الجاري، حيث ستكون عبارة عن 3 هواتف هى Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra .



وبحسب موقع XDA Developers فإن الإعلان يشوق لانتظار هاتف Galaxy جديد من فئة S بإمكانات لم تأتى من قبل ويعد المستخدمين بتجربة جديدة، تحدث لأول مرة خصوصا مع إضافة القلم الذكى S Pen مع الهاتف.



وسيأتى هاتفا Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED ، فيما سيأتي هاتف Galaxy S21 Ultra بشاشة أكبر 6.9 بوصة، مع معدل تحديث قدره 120 هرتز ، وجودة 1440 بيكسل.

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وستحتوى هواتف Galaxy S21 على 4 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع Penta وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا فائقة الدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرتين زووم بدقة 10 بمستشعر ISOCell Vizion 3D ToF احداها بدقة 64 ميجابكسل ، وفلاش LED ، مع كاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل.وستعمل هواتف Galaxy S21 بمعالج من نوع Exynos 2100 ، مع مساحة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت لهاتف Galaxy S21 و4 ألوان هي الرمادي والبنفسجي و الأبيض والوردي، ونفس السعة لـ Galaxy S21 Plus ، مع 3 ألوان هى الفضي والأسود والبنفسجي، أما هاتف Galaxy S21 Ultra فسيأتى بـ 3 نسخ 128 و256 و512 جيجابايت.وسيبدأ سعر هاتف Galaxy S21 وهو الأرخص فى المجموعة من 849 يورو أى حوالى 330 . 16 ألف جنيه مصرى، أما هاتف Galaxy S21 Plus فسيبدأ سعره من 1050 يورو أى حوالى 195 . 20 ألف جنيه مصرى، و سيأتى هاتف Galaxy S21 Ultra بثلاث نسخ هى نسخة 128 و256 و512 جيجا بايت وسيبلغ سعره 1400 يورو أى حوالى 927 . 26 ألف جنيه مصرى وذلك لأصغر نسخة وهى نسخة 128 جيجا بايت.