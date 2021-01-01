

رسميا.. فيفو تعلن عن هاتف (Y20 (2021 بـ كاميرا ثلاثية وبطارية كبيرة.. السعر والمواصفات رسميا.. فيفو تعلن عن هاتف (Y20 (2021 بـ كاميرا ثلاثية وبطارية كبيرة.. السعر والمواصفات

أعلنت فيفو Vivo، رسميا عن أحدث هواتفها الذكية تحت اسم (Y20 (2021، حيث يأتي الهاتف الجديد خليفة لسابقه الذي أطلق في شهر أغسطس الماضي، والمسمى vivo Y20.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتشارك هاتفي فيفو نفس المواصفات تقريبا، يأتي هاتف (Y20 (2021، بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، وبقياس 6.51 بوصة، وبدقة HD+، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.



ويقدم هاتف vivo Y20 (2021)، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2، والثانية لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، وأما الثالثة تأتي بدقة 2 ميجابيكسل مخصصة لتصوير العمق بفتحة عدسة f/2.4، إلى جانب فلاش LED.

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ويعمل هاتف vivo Y20 (2021)، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Helio P35، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت من نوع LPDDR4x، مع سعة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة بواسطة بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.ويحتوي هاتف vivo Y20 (2021)، على بطارية بقوة 5000 مللة أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، كما يتم تشغيل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم Funtouch OS 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.ويتوفر هاتف vivo Y20 (2021)، في ماليزيا بسعر حوالي 150 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 2,359 جنيه مصري).