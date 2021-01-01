أعلنت فيفو Vivo، رسميا عن أحدث هواتفها الذكية تحت اسم (Y20 (2021، حيث يأتي الهاتف الجديد خليفة لسابقه الذي أطلق في شهر أغسطس الماضي، والمسمى vivo Y20.
وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتشارك هاتفي فيفو نفس المواصفات تقريبا، يأتي هاتف (Y20 (2021، بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، وبقياس 6.51 بوصة، وبدقة HD+، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.
ويقدم هاتف vivo Y20 (2021)، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2، والثانية لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، وأما الثالثة تأتي بدقة 2 ميجابيكسل مخصصة لتصوير العمق بفتحة عدسة f/2.4، إلى جانب فلاش LED.
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التعليقات على رسميا.. فيفو تعلن عن هاتف (Y20 (2021 بـ كاميرا ثلاثية وبطارية كبيرة.. السعر والمواصفات
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