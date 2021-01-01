

إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 mini و iPhone 11 Pro إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 mini و iPhone 11 Pro

يعد هاتف iPhone 11 Pro من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة،وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12 mini، بحسب موقع phonearena الهندى كما يلى:





الشاشة:

iPhone 12 mini: شاشة 5.4 بوصة.

iPhone 11 Pro: شاشة 5.8 بوصة.







نوع الشاشة:

iPhone 12 mini: شاشة OLED

iPhone 11 Pro: شاشة OLED







دقة الشاشة:

iPhone 12 mini: بدقة 2340× 1080بيكسل.

iPhone 11 Pro: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.







المعالج:

iPhone 12 mini: معالج A14 Bionic

iPhone 11 Pro: معالج Apple A13 Bionic







الذاكرة الداخلية:

iPhone 12 mini: 64GB

iPhone 11 Pro: 256GB





نظام التشغيل:

iPhone 12 mini: iOS (14.x)

iPhone 11 Pro: iOS (14.x)







البطارية

:

iPhone 12 mini: 2227 mAh

iPhone 11 Pro: 3046 mAh







الكاميرا الخلفية:

iPhone 12 mini: مزدوجة 12 ميجابكسل.

iPhone 11 Pro: ثلاثية 12 ميجابكسل.





الكاميرا الأمامية:

iPhone 12 mini: بدقة 12 ميجابكسل.

iPhone 11 Pro: بدقة 12 ميجابكسل.





