

لافا تعاود الظهور مرة أخرى بهاتف Lava BeU الجديد لافا تعاود الظهور مرة أخرى بهاتف Lava BeU الجديد

تنتشر هواتف شركة Lava انتشارًا واسعًا العديد من الدول الأسيوية والإفريقية ومن بينها مصر، ولكن السوق الرئيسي للشركة هو السوق الهندي المحلي، فالشركة الهندية تسعى لزيادة قاعدة انتشارها على مستوى الهواتف الاقتصادية التي تحترف تطويرها وتوفيرها في الأسواق، وعلى الرغم من أن الشركة لم تتمكن من تحقيق نجاحات واسعة كنظرائها من الشركات الأخرى، إلا أنها قد تمكنت بالفعل من تثبيت أقدامها في سوقها المحلي والعديد من الأسواق المختلفة الأخرى.

ومع قرب نهاية عام 2020، قامت Lava بالكشف عن هاتف جديد منتمي للفئة الاقتصادية التي تهتم بها أكثر من أي فئة أخرى، وهو هاتف Lava BeU وهو اسم جديد على هواتف الشركة ويمثل نموذجًا للهواتف الاقتصادية بمواصفات بسيطة وتصميم جيد جذاب وسعر في المتناول للجميع قد ينتمي أكثر لسنوات ما قبل عام 2020.

في هذا المقال نتعرف على هاتف Lava الاقتصادي الجديد Lava BeU وسنتعرف على مواصفات الهاتف بالكامل كما تم الإعلان عنها كما سنتعرف سعر الهاتف في سوقه المحلي.

تعرف على هاتف Lava BeU

على مستوى التصميم، يعتمد هاتف Lava BeU على تصميم شق قطرة المياه من الأمام مع ظهور الحواف بشكل واضح على مختلف الجوانب سواء العلوية أو الجانبية المتقاربة إلى حد كبير على مستوى السمك، أما الحافة السفلية سميكة إلى حد كبير، ويشبه تصميم الهاتف من الأمام العديد من الهواتف الاقتصادية الأخرى من الشركات المختلفة مثل Redmi 8A وRealme C2 وTecno Camon 12 وغيرها.

لافا تعاود الظهور مرة أخرى بهاتف Lava BeU الجديد

أما من الخلف فيعتمد الهاتف على غلاف بلاستيكي من اللون الذهبي الوردي، أما إطار الكاميرا فيقع على يسار ظهر الهاتف وهو إطار مستطيل يتضمن عدستي الكاميرا الخلفية كما يتضمن إضاءة الفلاش بالإضافة إلى صف من قطع الكريستال الصغيرة المصطفة رأسيًا وهي إضافة غير معتادة، اما ماسح البصمة فيقع أعلى منتصف ظهر الهاتف.

ويعتمد الهاتف على شاشة بقطر 6.08 بوصة بمعدل 19.5:9 بجودة عرض HD Plus، اما شق قطرة المياه بالأعلى فيتضمن الكاميرا الأمامية والتي تبلغ دقتها 8 ميجا بيكسل، بينما الكاميرا الخلفية المكونة من عدستين، فتعتمد على عدسة رئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل بالإضافة إلى عدسة خاصة باستشعار عمق الصورة تبلغ دقتها 2 ميجا بيكسل.

لافا تعاود الظهور مرة أخرى بهاتف Lava BeU الجديد

داخليًا يعتمد الهاتف على شريحة معالج Unisoc SC9863A وهو معالج اقتصادي محدود الإمكانيات استخدم سابقًا في عدد من الهواتف الاقتصادية البسيطة مثل Nokia C1 Plus وLenovo A7 وLG W10 Alpha، والمعالج مدعوم بذاكرة عشوائية سعتها 2 جيجابايت رام بذاكرة داخلية سعتها 32 جيجابايت وهي قابلة للزيادة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.

بالإضافة لما سبق، يعمل الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 10 بإصدار Android Go Edition الذي يقدم نسخة مخففة من نظام التشغيل، ويعتمد الهاتف على منفذ 3.5 مم كما يتضمن راديو إف إم، ويدعم الهاتف شريحتي اتصال فئة نانو، أما بطارية الهاتف فتبلغ سعتها 4060 ميللي أمبير في الساعة لا تدعم تقنية الشحن السريع ويتم شحنها عبر منفذ microUSB.

لافا تعاود الظهور مرة أخرى بهاتف Lava BeU الجديد

إتاحة وسعر هاتف Lava BeU

الهاتف متاح من خلال موقع Lava في الهند وعبر مجموعة من المتاجر الفعلية بسعر يبلغ 6888 روبية هندية أي ما يقابل حوالي 93 دولار أمريكي، وفي حالة إتاحة الهاتف في الأسواق المصرية ستتمكنون من معرفة سعر هاتف Lava BeU والمقارنة بين أفضل عروض أسعاره في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.

ملحوظة:

• نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي تقبل بها الهواتف الذكية الواردة في المقال، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي للشركة في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف الذكية قد تقبل الترقي للإصدارات الأحدث من أنظمة

• أسعار الهواتف الذكية الواردة في هذا المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، والأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق.







