

طرح سلسلة هواتف Huawei Nova 8 الجديدة رسميًا في الخارج ! طرح سلسلة هواتف Huawei Nova 8 الجديدة رسميًا في الخارج !

قامت شركة هواوي اليوم بشكل رسمي في الصين بالكشف عن سلسلة Huawei Nova 8 حيث تم الكشف عن Nova 8 و Nova 8 Pro. وللأسف تأتي هذه الهواتف بدون خدمات جوجل كالعادة لكنها زُودت بمواصفات محترمة ونقاط قوة لتتمكن من تعويض غياب خدمات جوجل بمميزات قوية لجذب إنتباه العميل تجاه الهواتف.



مواصفات Huawei Nova 8 :-

وزن 169 جرام مع ابعاد 160.1×74.1×7.6 مم

خامات خارجية من الزجاج من الأمام والخلف مع فريم الومنيوم

دعم لتركيب شريحتين إتصال الجيل الخامس ولا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي

شاشة من نوع OLED بقياس 6.57 بوصة بدقة 1080×2340 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 392 بيكسل لكل بوصة وأبعاد عرض 19.5:9 ودعم للـHDR10 ومعدل تحديث يصل الى 90 هيرتز والشاشة كاملة والسيلفي في ثُقب في المنتصف



معالج كيرين 985 ثماني النواة، النواة الأقوى Cortex A76 بتردد 2.58 جيجا هيرتز ودقة تصنيع المعالج هي 7 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G77

نظام تشغيل اندرويد 10 بواجهة EMUI 11 ولا يوجد دعم لخدمات جوجل

مساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رام

كاميرا سيلفي واحدة بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps

كاميرا خلفية رُباعية، الأولى بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9 والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

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الكاميرات تدعم فلاش LED وHDR وPanorama وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم للمثبت الإلكترونيالهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليالهاتف يدعم الـNFCبصمة الإصبع في الهاتف موجودة أسفل الشاشةالهاتف يدعم الفتح عن طريق الوجه او الـFace Unlockبطارية ليثيوم بوليمر بحجم 3800 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات ويتم شحنها من خلال منفذ الشحن الـUSB Type Cالوان الهاتف الأسود والأزرق والأخضر والأبيضتم تسعير هاتف Huawei Nova 8 في الصين للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 505 دولار او حوالي 8000 جنية مصري والنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام تم تسعيرها بسعر 565 دولار او حوالي 8900 جنية مصري وستبدأ المبيعات على الهاتف في الصين في يوم 30 ديسمبر القادم. ولا يوجد معلومات بخصوص إطلاقه عالميًا.الهاتف يأتي ليُقدم الخامات الخارجية المُتميزة كعادة هواوي مع جودة التقفيل القوية. كما قدم الهاتف شكل تصميم خارجي جديد مُتميز قوي جدًا يسوده فكرة الدوائر. اما عن الشاشة فهي جيدة نظرًا لأنها اوليد مع معدل تحديث مُرتفع.اما بالنسبة للأداء فالمعالج الموجود هنا رأيناه من قبل في هاتف Huawei Nova 7 والمعالج يُقدم أداء جيد جدا ولكن بطارية الهاتف صغيرة الى حد كبير لكنها تدعم الشحن فائق السرعة لشحن 60% من البطارية في ربع ساعة فقط، و رأينا نفس سرعة الشحن في Realme 7 Pro.مواصفات Huawei Nova 8 Pro :-وزن 184 جرامأبعاد الهاتف 163.3×74.1×7.9 ممخامات من الزجاج من الأمام والخلف مع فريم الومنيومدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس ولا يدعم تركيب كارت ميموريشاشة الهاتف بحجم 6.72 بوصة من نوع OLED بدقة 1236×2676 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 439 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 19.5:9 والشاشة كاملة والسيلفي في ثُقب مُزدوج وتدعم HDR10 مع دعم لمعدل تحديث يصل الى 120 إطار في الثانية كما ان الشاشة محنية من الأطرافمعالج Kirin 985 ثماني النواة والنواة الأقوى وسطهم تأتي من نوع Cortex A76 بتردد 2.58 جيجا هيرتز ودقة تصنيع المعالج 7 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Mali-G77مساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رامواجهة هواوي EMUI 11 مع Android 10 ولا يوجد دعم لخدمات جوجل كالعادةكاميرا سيلفي مُزدوجة، الأساسية منهم بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 والثانية 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Ultra Wide والكاميرات تدعم الـHDR وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fpsكاميرا خلفية رُباعية، الأولى بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9 والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل، الأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو للتصوير عن قُربدعم فلاش LED مع HDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم للمثبت الإلكترونيالهاتف لا يدعم منفذ الـ3.5 مللي المُخصص للسماعات الخارجيةالهاتف يدعم الـNFCالهاتف يدعم بصمة الإصبع وهي موجودة أسفل الشاشةالهاتف يدعم الـFace Unlock او الفتح من خلال الوجهبطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر بحجم 4000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات من خلال منفذ الشحن الـUSB Type C مع دعم للشحن العكسي بقوة 5 واتالوان الهاتف الأسود والأزرق والأخضر والأبيضتم تسعير هاتف Huawei Nova 8 Pro للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 610 دولار او حوالي 9500 جنية، اما النسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام فتم تسعيرها بسعر 670 دولار او حوالي 10500 جنية مصري وستبدأ المبيعات على الهاتف في الخارج يوم 30 ديسمبر القادم ايضًا.الهاتف يُقدم نفس الخامات القوية والتقفيل المُمتاز المُعتاد من هواوي مع نفس التصميم الخاص بـNova 8، اما عن الشاشة فهي أكبر بفرق بسيط ومنحنية الأطراف وبكثافة بيكسلت أعلى مع معدل تحديث 120 هيرتز بدلًا من الـ90 هيرتز. ونظرًا لتواجد كاميرا سيلفي مُزدوجة فالشاشة جاءت بتصميم مُختلف.اما عن الأداء فالهاتف يُقدم نفس المعالج الـKirin 985 الداعم لشبكات الجيل الخامس اما عن البطارية فهي أكبر بفرق بسيط نظرًا من النوفا 8 العادي لكبر حجم الشاشة مع نفس سرعة الشحن المُمتازة.