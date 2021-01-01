

إطلاق هواتف سامسونج Galaxy A12 و Galaxy A02s رسميًا في مصر – أسعار غالية ! إطلاق هواتف سامسونج Galaxy A12 و Galaxy A02s رسميًا في مصر – أسعار غالية !

قامت شركة سامسونج اليوم في السوق المصري بشكل رسمي بطرح هواتفها الإقتصادية الجديدة Galaxy A12 و Galaxy A02s، وهذه الهواتف تم طرحها في الخارج في نهاية شهر نوفمبر السابق ولم ننتظر كثيرًا لنحصل على هذه الهواتف في مصر. وبهذا تكون هذه الهواتف هي الأخيرة من سامسونج في مصر لعام 2020 أو بمعنى أصح هذه الهواتف هي بداية سامسونج في 2021 .. وربما تكون بداية غير مبشرة!



مواصفات Samsung Galaxy A12 :-

أبعاد 164×75.8×8.9 مم مع وزن 205 جرام

خامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونيت

يدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع مع كارت ميموري بحجم 1 تيرا

شاشة الهاتف من نوع PLS TFT بحجم 6.5 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 264 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والشاشة ليست كاملة ويوجد نوتش Water Drop في الأعلى

معالج ميدياتك Helio P35 ثماني النواة، الأربعة الأقوى Cortex A53 بتردد 2.35 جيجا هيرتز ودقة تصنيع المعالج 12 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو PowerVR GE8320

نظام تشغيل Android 10 بواجهة سامسونج One UI 2.0

مساحة تخزين 64 جيجا او 128 جيجا مع 4 جيجا رام والذاكرة eMMC 5.1



كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية رُباعية، الأولى منهم 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 والثانية 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي Ultra Wide والثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

الكاميرات تدعم فلاش LED وHDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

دعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

دعم مستشعر الـNFC

بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور

بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن بقوة 15 وات من خلال منفذ USB Type C

الوان الهاتف الأسود والأبيض والأزرق والأحمر

A12

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تم تسعير هاتف Samsung Galaxy A12 في مصر للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 2850 جنية مصري، والنسخة الـ128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 3050 جنية مصري.الهاتف يُقدم مواصفات أقل من المنافسين بشكل كبير، حيث يُقدم شاشة تخسر أمام Galaxy M21 مع معالج يخسر أمام Redmi 9 كما يُقدم كاميرات خلفية جيدة لكن الأمامية ليست الأفضل كأرقام. كما ان بطارية الهاتف ضخمة لكن لا تدعم الشحن السريع، بشكل عام الهاتف خارج المنافسة ونجد M21 من سامسونج نفسها أفضل بفرق ضخم.مواصفات Samsung Galaxy A02s :-وزن 196 جرامأبعاد 164.2×75.9×9.1 ممخامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونيتدعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري بحجم 1 تيرا في نفس الوقتشاشة PLS TFT بحجم 6.5 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 والسيلفي موجودة في نوتش Water Dropمعالج كوالكوم Snapdragon 450 ثماني النواة، والأنوية من نوع Cortex A53 بتردد 1.8 جيجا هيرتز، دقة تصنيع 14 نانو ميتر والمعالج الرسومي Adreno 506اندرويد 10 بواجهة One UI 2.5مساحة تخزين 64 جيجا مع 4 جيجا رام والذاكرة من نوع eMMC 5.1كاميرا سيلفي تأتي بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2كاميرا خلفية ثُلاثية، الأولى 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 والثانية بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزلالكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsمنفذ السماعات الـ3.5 مللي متواجد بالهاتفبطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن بقوة 15 وات من خلال منفذ الشحن USB Type Cالوان الهاتف الأسود والأبيض والأحمرتم تسعير هاتف Samsung Galaxy A02s للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 2500 جنية مصري. حيث تم تقديم الهاتف بنسخة واحدة فقط ولم يتم تقديم النسخة الـ32 جيجا مع 3 جيجا رام.الهاتف لا يُقدم أي نقاط قوة وسط مُنافسية، حيث نجد Redmi 9 بمعالج أقوى بفرق ضخم جدًا، كما نجد الشاشة التي لا تعتبر الأفضل في هذه الفئة السعرية. اما عن الكاميرات فهي أرقامها متواضعه جدًا ووظائفها ايضًا قليلة فلا نجد عدسة Ultra Wide مثلًا، وبالنسبة للبطارية فهي مقبولة نسبيًا لكنها ليس الأفضل.