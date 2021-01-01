

تقديم هاتف Xiaomi Mi 10T Lite في مصر رسميًا – أرخص هاتف في السلسلة ! تقديم هاتف Xiaomi Mi 10T Lite في مصر رسميًا – أرخص هاتف في السلسلة !

أعلنت شركة شاومي في السوق المصري اليوم بشكل رسمي عن هاتف Xiaomi Mi 10T Lite الجديد، وبهذا تكتمل سلسلة Mi 10T بالكامل في الأسواق المصرية حيث تم طرح Mi 10T Pro و 10T منذ فترة في مصر. وتأتي هذه السلسلة بالكامل بدعم لشبكات الجيل الخامس ويصبح Mi 10T Lite هو أرخص هاتف من فئة Mi من شاومي يدعم الجيل الخامس في مصر.



مواصفات Xiaomi Mi 10T Lite :-

وزن 214.5 جرام

أبعاد الهاتف هي 165.4×76.8×9 مم

خامات خارجية من الزجاج من الأمام والخلف مع فريم بلاستيك

دعم تركيب شريحتين إتصال 5G او شريحة واحدة مع كارت ميموري بحجم 256 جيجا

شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9 ودعم HDR10 ومعدل تحديث يصل الى 120 هيرتز وسطوع 450 شمعة والشاشة كاملة والسيلفي في ثُقب في منتصف الشاشة



الشاشة عليها طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس

معالج كوالكوم سناب دراجون 750G ثماني النواة، الإثنين الأقوى Kryo 570 بتردد 2.2 جيجا هيرتز ودقة تصنيع المعالج هي 8 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Adreno 619

نظام تشغيل Android 10 بواجهة شاومي MIUI 12

مساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام والذاكرة من نوع UFS 2.2

كاميرا سيلفي واحدة بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.5 تدعم الـHDR وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية رُباعية الأولى منهم بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9 بمستشعر سوني IMX682 والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير العريض، الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

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دعم فلاش LED مُزدوج مع HDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم للمثبت الإلكترونيسماعات خارجية ستيريوالهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليالهاتف يدعم الـNFC بالتأكيدكما يدعم الهاتف مستشعر الـIR Blasterبصمة الإصبع في الهاتف موجودة على زِر الباوربطارية الهاتف ليثيوم بوليمر بحجم 4820 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات عن طريق منفذ الشاحن الـUSB Type Cالوان الهاتف الأزرق الغامق والفضي الغامق والذهبي المتدرجتم تسعير هاتف Mi 10T Lite للنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 5399 جنية مصري، وسيبدأ الحجز المُسبق على الهاتف غدًا 30 ديسمبر 2020 وستبدأ المبيعات الفعلية والتسليم يوم 9 يناير 2021 القادم، وهدية الحجز المُسبق هي سماعة Mi True 2 وهي بسعر حوالي 850 جنية لذلك نجد أنها هدية قيمة.الهاتف جاء ليُقدم خامات خارجية جيدة لكن للأسف مع فريم ليس ألومنيوم مما سيُقلل من فخامة الهاتف. اما عن شكل التصميم فهو مقبول جدًا ويأتي بتصميم مشابهه لـPoco X3، اما عن الشاشة فهي جيدة نظرًا لمعدل التحديث العالي لكنها نفسها الموجودة في بوكو X3 بدون إختلاف ايضًا.. ما زالت الشاشات الاموليد أفضل في هذه الفئة.اما بالنسبة للاداء فالمعالج الموجود هنا نراه لأول مرة في السوق المصري، وهو يُقدم أداء مُمتاز جدًا، لا يتفوق على SD732 الموجود في بوكو X3 بفرق كبير لكن الفرق الحقيقي هو في دعم شبكات الجيل الخامس التي لن نستخدمها في مصر حالياً.اما عن البطارية فهي جيدة جدآ ولكن لا تدعم الشحن الأسرع في هذه الفئة حيث يتفوق Realme 7 Pro في سرعة الشحن بفرق واضح.بالنسبة للكاميرات فهي نفسها الموجودة في Poco X3 لكن مع بعض التنازلات في دقة العدسة الـUltra Wide وفي دقة عدسة السيلفي .. فتكلفة معالجات الـ5G مُرتفعه وبالطبع منطقي نرى تنازلات مقابل الجيل الخامس، اما عن باقي المستشعرات فهي كما هي بدون إختلاف عن البوكو وتقدم نفس الأداء المميز.هاتف Mi 10T Lite بالنسبة للـPoco X3 :-معالج أقوى بفرق بسيط جداًدعم لشبكات الجيل الخامس وهي الميزة الأقوىخامات خارجية أفضل نسبيًانوع ذاكرة التخزين أفضل بفرق بسيط في اللايت عن البوكوكاميرا سيلفي وعدسة تصوير واسع بدقة أقل من البوكوبطارية أصغر بفرق بسيط من البوكوهاتف Mi 10T Lite بالنسبة للـMi Note 10 Lite :-أداء أفضل بفرق بسيط جداً مع نوع ذاكرة تخزين افضل بفرق بسيط عن المي نوت 10 لايتدعم شبكات الجيل الخامسشاشة بمعدل تحديث 120 هيرتزشاشة من نوع IPS LCD ليست AMOLED كيرف كما في المي نوت 10 لايتبطارية أصغر بفرق بسيط من المي نوت 10 لايتكاميرا خلفية بمستشعر أفضل في المي نوت 10 لايت