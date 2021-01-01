

شاومي تعلن رسميا عن هاتف Xiaomi Mi 11.. الأول بهذا النوع من معالجات كوالكوم شاومي تعلن رسميا عن هاتف Xiaomi Mi 11.. الأول بهذا النوع من معالجات كوالكوم

أعلنت شركة شاومي الصينية Xiaomi رسميا عن هاتفها الذكي “مي 11” Xiaomi Mi 11، وهو أول هاتف ذكي يصدر برقاقة معالج كوالكوم سنابدراجون 888، والأفضل بين هواتف شاومي حتى الآن من حيث جودة الشاشة، وهو داعم لشبكات الجيل الخامس 5G.



ويصدر هاتف شاومي Xiaomi Mi 11 بشاشة أموليد AMOLED بقياس 6,81 بوصة، ودقة QHD+، ونسبة سطوع 1500 nits، ومعدل تحديث 120 هرتز، واستجابة لمس بمعدل 480 هرتز، مع تقنية MEMC، وحماية للشاشة بزجاج جوريلا فيكتوس Gorilla Glass Victus.



ويقدم هاتف شاومي Mi 11 ذاكرة عشوائية (رام) بحجم 8 و12 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية 128 و256 جيجابايت، ولا يحتوي الهاتف على منفذ لكروت الذاكرة الخارجية microSD.

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مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Mi 11الشبكات: GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G.التصميم: واجهة من زجاج جوريلا فيكتوس، وظهر من زجاج جوريلا أو ملمس جلدي، وإطار من الألمنيوم.الشاشة: من نوع أموليد بقياس 6,81 بوصة، ودقة 1440×3200 بيكسل، ومليار لون، ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف 91,4%، ونسبة أبعاد 20:9، مع دعم HDR10+ ومعدل تحديث 120 هرتز.نظام التشغيل: واجهة المستخدم MIUI 12.5 القائمة على أندرويد 11.المعالج: كوالكوم سنابدراجون 888 (5 نانومتر).معالج الرسوميات: أدرينو 660.الذاكرة العشوائية (رام): 8 و12 جيجابايت.الذاكرة الداخلية: 128 و256 جيجابايت، من نوع UFS 3.1.الكاميرا الأمامية: بدقة 20 ميجابيكسل (عريضة)، مع دعم HDR وبانوراما، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps و720p@120fps.الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات، مع فلاش ليد مزدوج، ودعم HDR وبانوراما، وتصوير فيديو بدقة 8K@24/30fps و4K@30/60fps و1080p@30/60/120/240/480fps.عدسة بدقة 108 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/1.9 (عريضة)، مع مزايا التركيز التلقائي والتثبيت البصري PDAF & OIS.عدسة بدقة 13 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (فائقة العرض).عدسة بدقة 5 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (ماكرو).حساس البصمة: مدمج أسفل الشاشة.البطارية: بسعة 4,600 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 55 واط، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واط، تقنيات Power Delivery 3.0 وQuick Charge 4+.الألوان: الأسود والأبيض والأزرق والبنفسجي والكاكي.موعد الإطلاق: 1 يناير 2021.السعر: إصدار 8/128 جيجابايت بسعر 611 دولارا (9,600 جنيها مصريا تقريبا).