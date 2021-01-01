

سعر ومواصفات Xiaomi Poco X3 NFC سعر ومواصفات Xiaomi Poco X3 NFC

Poco هي سلسلة هواتف جديدة من شاومي تقدم هواتف بمواصفات رائعة وأسعار رخيصة تناسب الجميع ومن أحدث هواتف هذه السلسلة، الهاتف Xiaomi Poco X3 NFC الذي تم الإعلان عنه في شهر سبتمبر الماضي والذي يأتي بمواصفات ممتازة حيث يدعم تقنية الـ NFC ويضم شاشة كبيرة على شكل الثقب بمعدل تحديث 120 هرتز، كل هذا مع معالج جيد وبطارية بسعة كبيرة تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط. وفي هذا المقال الجديد قررنا التحدث عن سعر ومواصفات Xiaomi Poco X3 NFC مع مميزاته وعيوبه.



مواصفات Xiaomi Poco X3 NFC

تاريخ الإطلاق: تم الإعلان عن الهاتف Poco X3 NFC يوم 7 سبتمبر الماضي وتم إطلاقه إلى الأسواق بشكل رسمي يوم 8 من نفس الشهر.



الشبكات: هذا الهاتف يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G كما أنه يدعم تركيب شريحتي اتصال من نوع Nano-SIM (الشريحتان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: يأتي هذا الهاتف بأبعاد الارتفاع 165.3 ملم ×العرض 76.8 ملم وبسمك 9.4 ملم وبوزن 215 جراما.الشاشة: شاشة Xiaomi Poco X3 NFC من نوع IPS LCD بحجم 6.67 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث كبير جدا يبلغ 120Hz، والشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5.المعالج: هذا الهاتف يضم معالجا ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 732G المصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Adreno 618.نظام التشغيل: يعمل بشكل مسبق بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم MIUI 12 (سيكون من أول هواتف سلسلة Poco التي ستحصل على تحديث Android 11).الذاكرة: يأتي Poco X3 NFC بإصدارين على مستوى الذاكرة الإصدار الأول يضم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام، الإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام كما أن الهاتف يدعم زيادة المساحة التخزينية عن طريق microSD.الكاميرا الخلفية: الهاتف Xiaomi Poco X3 NFC يضم 4 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.9، والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 مع كاميراتين بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 واحدة عبارة عن كاميرا ماكرو والأخرى هي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، والهاتف يضم فلاش LED مزدوجا كما أنه يدعم التصوير بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية مع دعم لخاصية panorama وHDR بالإضافة إلى خاصية التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران أثناء تصوير الفيديوهات بجودة 4K.الكاميرا الأمامية: وبالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 20 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.2 وتدعم التصوير بجودة 1080p مع دعمها لخاصية HDR وpanorama.البطارية: هذا الهاتف الجديد يضم بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 5160 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط (حيث يمكن شحن الهاتف بالكامل خلال 65 دقيقة).المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب (مدمجا في زر الباور) كما أنه يدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف بالوجه مع دعمه لبعض المستشعرات الأخرى بما في ذلك التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والدوران.مميزات الهاتفشاشة جيدة بدقة ممتازة بمعدل تحديث 120Hz ليكون بذلك من أرخص الهواتف التي تدعم معدل التحديث هذا.أداء المعالج قوي جدا في الألعاب الثقيلة والمهام اليومية.البطارية تدوم على مدار يوم كامل من الاستخدام ويتم شحنها خلال 65 دقيقة فقط بفضل تقنية الشحن السريع التي تأتي بقوة 33 واط.الهاتف يدعم خاصية التحكم في الأجهزة الكهربائية عن طريق الهاتف والتي تعرف باسم IR Blaster.يدعم التصوير بجودة 4K كما أنه يدعم لمبة الإشعارات.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ويدعم أيضا مكبر الصوت.عيوب الهاتف Poco X3 NFCلا يسمح بتركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت (حيث إن بطاقة الذاكرة الخارجية يتم تركيبها مكان الشريحة الثانية).سماعات الأذن غير مرفقة بعلبة الهاتف كعادة هواتف شاومي.الكاميرا الخلفية بارزة بشكل ملحوظ وهذا يعني أنها معرضة للخدش والكسر بسهولة.أداء الكاميرا الأمامية ليس الأفضل ولكن يمكنك تعويض ذلك من خلال تحميل برنامج جوجل كاميرا لتحصل على جودة أفضل للسيلفي.وزن الهاتف ثقيل نسبيا.سعر الهاتف Xiaomi Poco X3 NFCسعر الهاتف Xiaomi Poco X3 NFC يبلغ حوالي 255 دولارا أمريكيا ما يعادل 4000 جنيه مصري للنسخة التي تضم 64 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.وبسعر 277 دولارا ما يعادل 4350 جنيها للنسخة الأكبر التي تضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.