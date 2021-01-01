قام اليوم موقع TENAA التابع لسلطة التصديق الصينية بعرض المواصفات الكاملة للهاتف vivo X60 Pro القادم من فيفو والذي سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G وذلك قبل أيام قليلة من الإعلان الرسمي المقرر له يوم 29 ديسمبر، وفي هذا المقال سأعرض عليكم المواصفات الكاملة لهاتف vivo X60 Pro التي تم ذكرها على TENAA.
مواصفات vivo X60 Pro
هذا الهاتف سيأتي مع شاشة AMOLED حجمها 6.56 بوصة بدقة FullHD + بثقب في الأعلى من أجل الكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 32 ميجا بكسل، مع 4 كاميرات في الخلف كاميرا أساسية بدقة 48 ميجا بكسل مرتبطة بوحدتين بدقة 8 ميجا بكسل ووحدة بدقة 13 ميجا بكسل.
سيتم تشغيل الهاتف vivo X60 Pro بمعالج Exynos 1080 وسيأتي بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت والإصدار الثاني يضم 12 جيجا رام مع 256 جيجا بايت كما أنه سيعمل بشكل مسبق مع نظام Android 11 الذي سيحتوي على OriginOS الجديد من vivo في الأعلى.
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