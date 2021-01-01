

مبيعات هواتف سامسونج تفشل لأول مرة بكسر حاجز 300 مليون مبيعات هواتف سامسونج تفشل لأول مرة بكسر حاجز 300 مليون

أشارت بعض التقارير الكورية، بأن شركة سامسونج فشلت لأول مرة منذ 9 سنوات في بيع أكثر من 300 مليون هاتف خلال عام واحد وذلك في 2020، حيث تصل مبيعات الشركة إلى نحو 270 مليون هاتف فقط بسبب ما ساهم به فيروس كورونا من مشاكل عالمية.



وتشير التقارير بأن مبيعات الشركة الكورية حتى نهاية الربع الثالث من 2020 بلغت 189.4 مليون هاتف، ولكن بنهاية العام ستصل إلى 270 مليون هاتف تقريبًا.



وتتوقع سامسونج أن تعود مجددًا لتخطي حاجز 300 مليون مبيعات خلال العام القادم 2021، وتشير التوقعات إلى بيع 307 مليون هاتف منها 287 مليون هاتف ذكي، والباقي هواتف تقليدية صغيرة. كما أنها تهدف لإنتاج نحو 50 مليون هاتف رائد لاسيما وأنها تسعى لتعزيز خط الهواتف القابلة للطي بثلاث هواتف على الأقل.

قد يعجبك أيضا... loading...

وتهدف الشركة كذلك إلى إطلاق عدد أكبر من هواتف الفئة المتوسطة مع تقنية الجيل الخامس، وبالتالي ستتمكن من كسب فئة كبيرة من المستخدمين خاصة في السوق الهندي، ما سيساهم في زيادة مبيعاتها بشكل ملحوظ خلال العام القادم. كما أنا تعمل على توفير هواتف الفئة المتوسطة والمنخفضة مع كاميرات بتصميم أفضل وخصائص أكثر لرفع الإقبال عليها.من المنتظر أن تعمل سامسونج بقوة على استغلال تراجع هواوي بسبب العقوبات الأمريكية، وتوفير المزيد من الخيارات للمستخدمين للحصول على نسبة من حصة هواوي السوقية.