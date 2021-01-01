

سعر ومواصفات Realme X2 Pro سعر ومواصفات Realme X2 Pro

قامت شركة Realme ببناء اسم لنفسها في العالم من خلال تقديم هواتف رائعة بأسعار مذهلة حيث قامت بإطلاق العديد من الهواتف ذات النطاق المنخفض والمتوسط والرائدة الناجحة للغاية، وعلى غرار الهواتف الرائدة قامت الشركة بإطلاق الهاتف Realme X2 Pro في شهر أكتوبر من عام 2019 الماضي، ويأتي هذا الهاتف مع قائمة طويلة من المميزات التي تشمل معالج Qualcomm Snapdragon 855 Plus وشاشة Super AMOLED و4 كاميرات في الخلف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بكسل. وخلال السطور القادمة سنتحدث عن سعر ومواصفات Realme X2 Pro.



مواصفات الهاتف Realme X2 Pro

تاريخ الإطلاق: تم الإعلان عن الهاتف يوم 15 أكتوبر 2019 وتم إطلاقه بشكل رسمي في نفس الشهر من نفس العام.



الشبكات: هذا الهاتف يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G كما أنه يدعم تركيب شريحتي اتصال من نوع Nano-SIM (الشريحتان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: الهاتف ريلمي X2 Pro يأتي بأبعاد الارتفاع 161 ملم ×العرض 75.7 ملم وبسمك 8.7 ملم وبوزن 199 جراما.الشاشة: يأتي هذا الهاتف مع شاشة Super AMOLED حجمها 6.5 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 90Hz كما أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5.المعالج: Realme X2 Pro يضم معالجا ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 855+ المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Adreno 640.نظام التشغيل: يعمل بشكل مسبق مع نظام Android 9.0 Pie وواجهة مستخدم realme UI (مؤهل للحصول على تحديث Android 10).الكاميرا الخلفية: يحتوي على 4 كاميرات في الواجهة الخلفية، بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 للكاميرا المقربة، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع أما بالنسبة للكاميرا الرابعة فهي المسؤولة عن استشعار معلومات العمق وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، والهاتف Realme X2 Pro يدعم التصوير بجودة 4K بمعدل 30 أو 60 إطارا في الثانية مع دعم لخاصية panorama وHDR بالإضافة إلى خاصية التثبيت الإلكتروني للصورة بالدوران أثناء تصوير الفيديوهات كما أنه يضم فلاش LED مزدوجا.اقرأ أيضا مواصفات مميزة لهاتف Huawei Y9 Prime 2019الكاميرا الأمامية: تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف Realme X2 Pro بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.0 وتدعم التصوير بجودة 1080p.الذاكرة: وبخصوص الذاكرة فهذا الهاتف يأتي بثلاثة إصدارات على مستوى الذاكرة وهي:الإصدار الأول يضم ذاكرة وصول عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت.الإصدار الثاني يضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.الإصدار الثالث يضم 12 جيجا رام مع 256 جيجا بايت.البطارية: Realme X2 Pro يضم بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة وتأتي بسعة 4000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقوة 50 واط.المستشعرات: يحتوي على مستشعر بصمات الأصابع مدمج مع الشاشة ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف بالوجه مع دعمه لبعض المستشعرات الأخرى بما في ذلك التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والدوران.مميزات ريلمي X2 Proتصميم رائع جدا بألوان جذابة كما أن ظهر الهاتف مصنوع من زجاج Gorilla Glass 5 والإطار من الألومنيوم.الشاشة تعمل بشكل جيد حتى تحت ضوء الشمس المباشر.أداء الكاميرات الخلفية جيد وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K.المعالج يقدم أداء قويا جدا فيعتبر من أقوى المعالجات الموجودة حاليا.تقنية الشحن السريع Super Vooc بقوة 50 واط تسمح لك بشحن الهاتف بالكامل خلال نصف ساعة ويتم شحن الهاتف من خلال منفذ Type C.مستشعر البصمة المدمج مع الشاشة سريع جدا في الاستجابة.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.عيوب الهاتفسعة البطارية ليست الأفضل في هذه الفئة السعرية ولكنها تعمل بشكل جيد على مدار اليوم.لا يدعم لمبة إشعارات كما أنه لا يدعم تركيب بطاقة تخزين خارجية.وضع التصوير الليلي Night Mode ضعيف ويحتاج إلى بعض التطوير لجعل جودة الصور أفضل.سعر الهاتف Realme X2 Proالهاتف Realme X2 Pro يباع بسعر 481 دولارا أمريكيا ما يعادل 7500 جنيه مصري للنسخة التي تضم 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.