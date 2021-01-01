أطلقت شركة أمازون وظيفة المكالمات الجماعية في الاتصالات الهاتفية الصوتية ومكالمات الفيديو.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن الوظيفة الجديدة تتيح لما يصل إلى 7 أشخاص المشاركة في مكالمة هاتفية صوتية أو بالفيديو باستخدام تجهيزة التحدث الحر، بشرط اقتناء جهاز مزود بالمساعد الصوتي Alexa مثل Echo وEcho Dot وEcho Show.
وفي سياق منفصل، أعلنت “أمازون.كوم”، تحقيق أرباح في الربع الثاني من 2020، تمثل أكبر أرباحها على الإطلاق منذ تأسيسها قبل 26 عاما مع تنامي مبيعاتها عبر الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا.
وفي حين اضطرت المتاجر التقليدية للتوقف في أثناء الإغلاقات التي فرضتها الحكومات، وظفت أمازون 175 ألف شخص في الأشهر الأخيرة وشهدت زيادة قوية في الطلب على خدماتها.
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التعليقات على المكالمات الجماعية.. وظيفة جديدة من أمازون بشرط “أليكسا”
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