المكالمات الجماعية.. وظيفة جديدة من أمازون بشرط “أليكسا”

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المكالمات الجماعية.. وظيفة جديدة من أمازون بشرط “أليكسا”

أطلقت شركة أمازون وظيفة المكالمات الجماعية في الاتصالات الهاتفية الصوتية ومكالمات الفيديو.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الوظيفة الجديدة تتيح لما يصل إلى 7 أشخاص المشاركة في مكالمة هاتفية صوتية أو بالفيديو باستخدام تجهيزة التحدث الحر، بشرط اقتناء جهاز مزود بالمساعد الصوتي Alexa مثل Echo وEcho Dot وEcho Show.
وفي سياق منفصل، أعلنت “أمازون.كوم”، تحقيق أرباح في الربع الثاني من 2020، تمثل أكبر أرباحها على الإطلاق منذ تأسيسها قبل 26 عاما مع تنامي مبيعاتها عبر الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا.

وفي حين اضطرت المتاجر التقليدية للتوقف في أثناء الإغلاقات التي فرضتها الحكومات، وظفت أمازون 175 ألف شخص في الأشهر الأخيرة وشهدت زيادة قوية في الطلب على خدماتها.

وأعلنت الشركة في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي استحداث 100 ألف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة وكندا لتلبية تزايد الطلب.

ويعمل قسم كبير من الموظفين في مستودعات الشركة أو يتولون توصيل الطلبات، ولن يستطيعوا تالياً الإفادة من العمل المنزلي.

المصدر: فولت

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