

شاومي تطلق Mi 11 مع حماية Gorilla Glass Victus بأربعة ألوان شاومي تطلق Mi 11 مع حماية Gorilla Glass Victus بأربعة ألوان

الرائد القادم من شاومي Xiaomi - سيتم إطلاق Mi 11 بأربعة ألوان وسيصل مع Corning Gorilla Glass Victus، وفقًا للصور الرسمية التي أثارها صانع الهاتف قبل إطلاقه المقرر في 28 ديسمبر، ستجلب حماية الزجاج Victus مقاومة كبيرة للخدش والسقوط على الجهاز.







ذكر كورنينج، خلال وقت الإطلاق ، أن Gorilla Glass Victus كان قادرًا على النجاة من السقوط من ارتفاع يصل إلى مترين عند سقوطه على أسطح صلبة وخشنة، من الجدير بالملاحظة أن Mi 11 سيكون

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الهاتف الذكي الوحيد الذي سيصل مع Gorilla Glass Victus بعد Samsung Galaxy Note 20 Ultra.وفقًا للقطات الحية لـ Mi 11 التي ظهرت، تظهر اللوحة الخلفية بنسيج يشبه الجلد وشاشة منحنية، تشير الصور أيضًا إلى أن الجهاز يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت و MIUI 12 استنادًا إلى Android 11، وفقًا لتقرير في GSMArena.تم إطلاق تشكيلة Mi 10T الرائدة من Xiaomi بالإضافة إلى Mi 10 مع حماية Gorilla Glass 5، ومن المقرر إطلاق Mi 11 مع أحدث شريحة Snapdragon 888، فقد يكون أيضًا أحد الأجهزة الأولى التي تصل مع المعالج الجديد.وفقًا للنشر على Weibo، فإن الرائد التالي للعلامة التجارية سيكون أيضًا من بين الهواتف الأولى مع Snapdragon 888، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول تاريخ الإطلاق أو أي اسم مزعوم.يمكن أن تتكون سلسلة شاومي الرئيسية من Mi 11 مع سعر Mi 11 Pro، من المتوقع أن يأتي كل من هواتف Mi الذكية القادمة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل وتثبيت محسّن للصورة.