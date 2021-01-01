طرحت أبل برنامجًا جديدًا للأعمال الصغيرة يقلل من معدل عمولة متجر التطبيقات إلى 15% للمطورين الذين يكسبون ما يصل إلى مليون دولار في السنة في صافي الإيرادات من بيع التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق. وبالنسبة للمطورين الذين يتجاوزون حد المليون دولار، لا يزال معدل عمولة أبل القياسي بنسبة 30٪ ساري المفعول ولا يطبق عليهم هذا القرار.
أبل تبدأ في تخفيض عمولة متجر التطبيقات إلى 15% للمطورين المؤهلين
تم الإعلان عن برنامج App Store Small Business الشهر الماضي باعتباره وعدًا بتخفيض معدل عمولة متجر التطبيقات من 30% إلى 15%. حيث يتم إقرار هذه النسبة على المطورين مقابل كل عملية بيع تتم من خلال متجر التطبيقات أو الشراء داخل التطبيق.
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