

أبل تبدأ في تخفيض عمولة متجر التطبيقات إلى 15% للمطورين المؤهلين أبل تبدأ في تخفيض عمولة متجر التطبيقات إلى 15% للمطورين المؤهلين

طرحت أبل برنامجًا جديدًا للأعمال الصغيرة يقلل من معدل عمولة متجر التطبيقات إلى 15% للمطورين الذين يكسبون ما يصل إلى مليون دولار في السنة في صافي الإيرادات من بيع التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق. وبالنسبة للمطورين الذين يتجاوزون حد المليون دولار، لا يزال معدل عمولة أبل القياسي بنسبة 30٪ ساري المفعول ولا يطبق عليهم هذا القرار.



أبل تبدأ في تخفيض عمولة متجر التطبيقات إلى 15% للمطورين المؤهلين



تم الإعلان عن برنامج App Store Small Business الشهر الماضي باعتباره وعدًا بتخفيض معدل عمولة متجر التطبيقات من 30% إلى 15%. حيث يتم إقرار هذه النسبة على المطورين مقابل كل عملية بيع تتم من خلال متجر التطبيقات أو الشراء داخل التطبيق.

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وبدأت أبل بالفعل في إرسال بريد إلكتروني إلى المطورين المؤهلين بشأن قبولهم في البرنامج، مشيرة إلى أن معدل العمولة المخفض بنسبة 15% سيدخل حيز التنفيذ بحلول 1 يناير 2021. وكما اتضح، فإن أبل لم تنتظر طويلاً لتفعيل هذا الأمر، حيث بدأ بعض المطورين بالفعل في رؤية نسبة 15% المعدلة على أرباحهم.وهناك عدد قليل من المطورين الذين رأوا بالفعل السعر المخفض ومنهم ديفيد هودج، صانع تطبيق السيارة Tesla التابع لجهة خارجية Nikola للآي-فون، وجاكوب جوربان، مطور تطبيق تحرير الصور ImageFramer لنظام التشغيل Mac.