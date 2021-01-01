هذه هي أحدث صور رسمية لهاتف شاومي Xiaomi Mi 11 قبل الإعلان عنه رسميا

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صورة الخبر: هذه هي أحدث صور رسمية لهاتف شاومي Xiaomi Mi 11 قبل الإعلان عنه رسميا
هذه هي أحدث صور رسمية لهاتف شاومي Xiaomi Mi 11 قبل الإعلان عنه رسميا

نشرت المواقع التقنية عددا من الصور، وصفتها بأنها أحدث صور حية ورسمية لهاتف شاومي المرتقب “مي 11” Xiaomi Mi 11، وذلك قبل الإعلان عنه رسميا في الموعد المقرر 28 ديسمبر الجاري.

واستعرضت الصور تصميم هاتف شاومي Mi 11 وألوانه وواجهة المستخدم MIUI 12، كما أكدت أن الهاتف سيصدر بطبقة حماية من زجاج جوريلا فيكتوس Gorilla Glass Victus.

وتنطلق سلسلة هواتف شاومي Xiaomi Mi 11 بمعالج كوالكوم سنابدراجون 888، ومستشعر رئيسي في الكاميرا الخلفية بدقة 108 ميجابيكسل، مع 4 خيارات للألوان.

وظهرت في الصور الشاشة المنحنية المميزة لهاتف شاومي المرتقب Xiaomi Mi 11، وغطاء الجهة الخلفية الذي يحاكي تصميمه ملمس الجلد، مع ذاكرة عشوائية (رام) بحجم 12 جيجابايت.

المصدر: مشبك

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