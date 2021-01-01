نشرت المواقع التقنية عددا من الصور، وصفتها بأنها أحدث صور حية ورسمية لهاتف شاومي المرتقب “مي 11” Xiaomi Mi 11، وذلك قبل الإعلان عنه رسميا في الموعد المقرر 28 ديسمبر الجاري.
واستعرضت الصور تصميم هاتف شاومي Mi 11 وألوانه وواجهة المستخدم MIUI 12، كما أكدت أن الهاتف سيصدر بطبقة حماية من زجاج جوريلا فيكتوس Gorilla Glass Victus.
وتنطلق سلسلة هواتف شاومي Xiaomi Mi 11 بمعالج كوالكوم سنابدراجون 888، ومستشعر رئيسي في الكاميرا الخلفية بدقة 108 ميجابيكسل، مع 4 خيارات للألوان.
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التعليقات على هذه هي أحدث صور رسمية لهاتف شاومي Xiaomi Mi 11 قبل الإعلان عنه رسميا
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